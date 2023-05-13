ВСУ возле Бахмута продвинулись на 300 метров, командование допускает возможность окружения россиян — Череватый 13 мая, 15:33 Украинское командование рассматривает возможность окружения российских оккупантов в Бахмуте (Фото:Генштаб)

В районе Бахмута украинским военным в субботу, 13 мая, удалось продвинуться на расстояние до 300 метров. Командование ВСУ допускает возможность окружения российских оккупантов.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

«За сегодняшний день на некоторых участках удалось нашим подразделениям пройти на глубину до 300 метров. Самое главное в результате этой оборонной операции — это постоянно наносится удар по врагу, уничтожается его живая сила и техника», — сказал он.

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По словам Череватого, украинское командование рассматривает возможность окружения российских оккупантов в Бахмуте, поскольку ВСУ имеют определенные успехи на флангах. Спикер подчеркнул, что все будет зависить от ситуации в поле боя.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что украинские военные двигаются вперед на некоторых участках фронта на бахмутском направлении, а россияне теряют технику и живую силу.