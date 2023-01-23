Пограничники захватили позицию оккупантов у Бахмута — видео

23 января, 18:11
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Город Бахмут (Фото:Генштаб)

Город Бахмут (Фото:Генштаб)

Подразделение украинских пограничников продвинулось вперед в районе Бахмута Донецкой области и захватило позицию россиян.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Telegram.

«Одно из пограничных подразделений продвинулось вперед и заняло позицию оккупантов. Огневую поддержку контратаки обеспечили пограничные боевые группы минометов, активно использующие тяжелое вооружение для обороны», — говорится в сообщении.

Видео дня

Пограничники добавили, что под влиянием плотного огня оккупанты сбежали, а ВСУ зачистили местность и укрепились на ней.

Также ГПСУ опубликовала видео, где показала, как сейчас выглядит Бахмут.

«Бьющиеся на этом направлении защитники продолжают стоять цельным щитом и отбивать атаки оккупантов», — добавили в пресс-службе.

https://www.youtube.com/embed/UdLRjkY2BUo

Бахмут остается одной из самых горячих точек фронта. Российские оккупанты продолжают попытки по его захвату, однако ВСУ дают отпор. В прифронтовом городе осталось около 5% мирного населения.

https://www.youtube.com/embed/xdQaCEZ5i00
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Бои Пограничник Бахмут

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