Пограничники захватили позицию оккупантов у Бахмута — видео
Город Бахмут (Фото:Генштаб)
Подразделение украинских пограничников продвинулось вперед в районе Бахмута Донецкой области и захватило позицию россиян.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Telegram.
«Одно из пограничных подразделений продвинулось вперед и заняло позицию оккупантов. Огневую поддержку контратаки обеспечили пограничные боевые группы минометов, активно использующие тяжелое вооружение для обороны», — говорится в сообщении.
Пограничники добавили, что под влиянием плотного огня оккупанты сбежали, а ВСУ зачистили местность и укрепились на ней.
Также ГПСУ опубликовала видео, где показала, как сейчас выглядит Бахмут.
«Бьющиеся на этом направлении защитники продолжают стоять цельным щитом и отбивать атаки оккупантов», — добавили в пресс-службе.
Бахмут остается одной из самых горячих точек фронта. Российские оккупанты продолжают попытки по его захвату, однако ВСУ дают отпор. В прифронтовом городе осталось около 5% мирного населения.