Самое кровавое, жестокое и тяжелое направление. В ВСУ рассказали о ситуации в районе Бахмута 3 декабря, 14:42 Украинские военные (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

Бахмут остается одной из самых горячих точек, где ведутся бои. Однако украинские бойцы, несмотря на тяжелые условия, наносят удары по врагу, который несет большие потери и изматывается.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире 24 канала.

«На сегодняшний день Бахмутское направление является самым кровавым, жестоким и тяжелым в российско-украинской войне. И, видимо, ключевой точкой развязки этой войны. Враг там ежесуточно идет на штурмы в районе разных городов: Бахмута, Соледара, Клещиевки и других населенных пунктов», — сказал он.

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Череватый также рассказал, что оккупанты продолжают вести массированные обстрелы, только за минувшие сутки зафиксирован 261 вражеский обстрел из разных систем артиллерии.

«На фоне всего этого противник несёт очень большие потери, ежесуточно именно на Бахмутском направлении, наверное, самая высокая концентрация потерь врага, только за эти сутки РФ потеряла 81 человека убитыми и 68 ранеными. Это средняя амплитуда их потерь на этом направлении», — отметил спикер.

По его словам, в целом на восточном фронте враг несет наибольшие потери, при том, что стратегически у противника не получилось достичь ни одной «цели».

Так что враг бьется за Бахмут, чтобы на политическом уровне показать «освобождение Донбасса» и «зачем гибли солдаты РФ».

«Поэтому Бахмут — это одна из ключевых точек, которую они хотели бы пройти. Даже иностранные эксперты склоняются к этому мнению. Мы же постоянно в тяжелых условиях наносим удары по врагу навстречу его штурмовым действиям, уничтожая массово личный состав и технику. И если говорить в целом, то враг изматывается в этих боях», — подытожил Череватый.

Ранее сообщалось, что Россия, скорее всего, планирует окружить Бахмут Донецкой области тактическим продвижением на север и юг. Там считают захват города «символической целью».