Маляр — о боях за Бахмут: Оккупанты атакуют под страхом расстрела своими

5 апреля, 22:11
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Защитник Украины в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Защитник Украины в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Защитники Украины на востоке отражают десятки вражеских атак в сутки, российские оккупанты наступают под страхом расстрела своими. Об этом сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр в Telegram-канале.

Маляр рассказала, что на востоке Украины продолжается наступление оккупантов по четырем направлениям — Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

«Врагу не удается добиться цели на Лиманском направлении. Несмотря на ожесточенные бои, действия врага так же безуспешны на Авдеевском и Марьинском направлениях», — подчеркнула она.

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Замминистра обороны добавила, что оккупанты продолжают попытки захватить Бахмут, используя завербованных ЧВК Вагнера заключенных и профессиональные подразделения, которые «выполняют боевые задачи под страхом быть расстрелянными своими».

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«С нашей стороны ситуация полностью контролируемая. Командование непрерывно проводит оценку оперативной обстановки и принимает необходимые решения», — написала Маляр.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки в Украине ликвидировано около 550 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 176 240 своих военных.

Президент Владимир Зеленский 5 апреля сказал, что в случае угрозы окружения Бахмута и потери жизней защитников Украины «будут соответствующие правильные действия».

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Минобороны Украины Министерство обороны Украины Бахмут Война России против Украины Анна Маляр

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