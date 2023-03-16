ВСУ заставили РФ снизить темпы наступления по всему фронту, «вагнеровцам» не удастся без резервов захватить Бахмут — ISW 16 марта, 09:09 Украинские военнослужащие на бронетранспортере M113 в районе Бахмута, март 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российские войска снизили темп наступательных операций вдоль всей линии фронта, их наступление в Луганской области близко к кульминации, а силам ЧВК Вагнера, вероятно, не удастся захватить или окружить Бахмут без резервов армии РФ.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 15 марта.

Общий темп российских операций в Украине, похоже, снизился по сравнению с предыдущими неделями, констатируют аналитики ISW. Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковник Алексей Дмитрашковский 15 марта заявил, что за последнюю неделю враг «существенно уменьшил количество штурмовых действий» и количество обстрелов, а число ежедневных атак россиян сократилось с 90−100 атак в сутки до 20−29. По словам Дмитрашковского, российские войска существенно утратили наступательный потенциал из-за значительных потерь живой силы и техники.

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Такие заявления Дмитрашкивского согласуются с общими наблюдениями ISW о темпах российских операций вдоль всей линии фронта в Украине. Российская наступательная операция в Луганской области, вероятно, приближается к кульминации — если не достигла ее, — хотя Россия направила большинство подразделений по меньшей мере трех дивизий на линию Сватово-Кременная. За последнюю неделю российские войска достигли лишь минимальных тактических успехов вдоль всей линии фронта в Луганской области, а украинским войскам, вероятно, недавно удалось провести контратаки и вернуть территорию в Луганской области.

При этом ISW не смог подтвердить, была ли задействована российская 2-я мотострелковая дивизия (1-я гвардейская танковая армия, Западный военный округ армии РФ) в наступлении в Луганской области. Хотя присутствие этой дивизии фиксировали в регионе в январе 2023 года, неясно, ждет ли она развертывания в Луганской области или на других участках фронта, или уже была задействована. Однако даже дополнительное введение в бой двух-трех полков этой дивизии вряд ли существенно задержит или позволит избежать кульминации российского наступления в Луганской области — особенно учитывая, что как минимум пять российских полков точно были полностью задействованы в этом районе (вероятно даже вместе с несколькими другими), однако войска РФ так и не смогли добиться существенных завоеваний.

ISW также продолжает утверждать, что общее наступление ЧВК Вагнера на Бахмут близится к своей кульминации. Украинские военные источники отмечают заметное уменьшение количества атак в Бахмуте и вокруг него, особенно в последние несколько дней. Евгений Пригожин недавно подчеркивал, что недостаток боеприпасов мешает способности вагнеровцев продолжать наступление на Бахмут, а 15 марта заявил, что из-за тяжелых боев и дефицита боеприпасов его ЧВК пришлось расширить границы предполагаемого окружения Бахмута. В частности, Пригожин утверждал, что вагнеровцы якобы захватили Зализнянское, крошечное село в 9 км северо-западнее Бахмута на восточной стороне трассы E40 Бахмут-Славянск. Это указывает на то, что силы ЧВК,вероятно, проводят «оппортунистические локальные атаки» на населенные пункты севернее Бахмута, которые относительно легче захватить из-за их небольшого размера, считают эксперты Института.

Недавние завоевания «вагнеровцов» к северу от Бахмута дают основания предположить, что потери живой силы, артиллерии и техники в боях за Бахмут, вероятно, будут ограничивать способность ЧВК Вагнера завершить окружение Бахмута или завоевать значительные территории в боях за городские районы. Крайне маловероятно, что захват Зализнянского и других подобных маленьких сел к северу от Бахмута и к востоку от трассы E40 может улучшить способность ПВК Вагнера захватить сам Бахмут или добиться других завоеваний, значительных с оперативной точки зрения. Поэтому вероятно, что наступление вагнеровцев на Бахмут все больше приближается к кульминации — а чтобы предотвратить ее, российским войскам, вероятно, придется привлечь значительные резервы.

Возможно, войскам РФ удастся задействовать такие резервы, поскольку ISW фиксировал присутствие подразделений российских воздушно-десантных войск в Бахмуте и в его окрестностях — похоже, что до сих пор их не слишком интенсивно вовлекали в боевые действия. Россияне также могут задействовать элементы других подразделений регулярной армии, включая 2-ю мотострелковую дивизию или подразделения, которые им придется отвести с других районов фронта. Однако похоже, что одного лишь наступления ЧВК Вагнера будет недостаточно для захвата Бахмута, констатирует ISW. «Российские силы не ведут активных или успешных наступательных операций на других участках театра боевых действий, и поскольку темпы операций на критических участках фронта замедляются, украинские силы, вероятно, имеют повышенные возможности возобновить инициативу», — отмечают аналитики ISW.

Другие наблюдения Института изучения войны за последние сутки:

спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин прокомментировал сообщение об увольнении командующего ВДВ РФ генерал-полковника Михаила Теплинского, отметив, что причиной этого мог быть его отказ « врать о ситуации на передовой» — что, вероятно, свидетельствует о близости Теплинского к вагнеровцам;

врать о ситуации на передовой» — что, вероятно, свидетельствует о близости Теплинского к вагнеровцам; 14 марта Госдума России приняла закон о наказании за «дискредитацию» участников « спецоперации» ( штраф до пяти миллионов рублей, то есть $65 530, исправительные или принудительные работы до пяти лет или лишение свободы сроком до семи лет), что лишь будет усиливать самоцензуру в российском обществе;

спецоперации» штраф до пяти миллионов рублей, то есть $65 530, исправительные или принудительные работы до пяти лет или лишение свободы сроком до семи лет), что лишь будет усиливать самоцензуру в российском обществе; международные журналисты получили стратегический документ Кремля о дестабилизации Молдовы и ее интеграции в сферу влияния России до 2030 года — хотя ISW не в состоянии подтвердить подлинность документа, его политические цели согласуются с недавними попытками России дестабилизировать Молдову;

постоянные попытки Москвы подать войну против Украины как экзистенциальную угрозу для существования и безопасности России — в частности, установление с целью нагнетания таких настроений средств ПВО в районах, где никогда не будут проходить боевые действия — вызывают внутреннюю негативную реакцию в РФ;

Владимир Путин использовал свою встречу с руководством Генпрокуратуры России 15 марта в попытке укрепить свою репутацию как якобы эффективного « лидера» военного времени;

лидера» военного времени; встреча Путина с сирийским диктатором Башаром Асадом в Москве, вероятно, была призвана наладить и закрепить отношения с РФ с ее государствами-партнерами, такими как Сирия, и сохранить влияние России на регион;



российские силы не проводили никаких подтвержденных наземных атак северо-западнее Сватового и провели ограниченные атаки на линии Сватово-Кременная;

оккупанты продолжают продвижение в районе Бахмута и ведут атаки на линии Авдеевка — Донецк;

в российских источниках утверждают, что украинские войска якобы пытались провести наступательные действия через Каховское водохранилище в Херсонской области;

Кремль поручил Министерству обороны России с 1 апреля набрать 400 тысяч военнослужащих по контракту;

России с 1 апреля набрать 400 тысяч военнослужащих по контракту; в Мелитополе Запорожской области украинские партизаны ликвидировали российского коллаборациониста.

Карта боевых действий: битва за Бахмут, бои на Донбассе и в Запорожской области, ситуация на юге и северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW