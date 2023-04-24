Буданов объяснил, почему россияне так упрямо бьются за Бахмут 24 апреля, 13:00 В Бахмуте за счет огромных потерь россияне имеют некоторые тактические успехи, заявил Буданов (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Российские оккупационные войска так ожесточенно бьются за город Бахмут Донецкой области, поскольку это единственный город, где у них хоть что-то удается.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил начальник Главного управления Минобороны Кирилл Буданов.

По его словам, российскому обществу надо показать какую-то «победу».

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Буданов отметил, что Бахмут — это единственное место, где ценой огромных потерь РФ «имеет определенный тактический успех».

Он добавил, что в свое время глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что возьмет Бахмут

«Он бы уже и рад спетлять с того, но не может. То есть здесь просто все сошлось», — добавил глава ГУР.

Бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года. 19 апреля 2023 года командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ВСУ продолжают сдерживать наступление россиян, нанося им значительные потери.

Как следует из утечек секретных материалов Пентагона, в январе США рекомендовали военному руководству Украины отойти от города, чтобы сократить потери. Однако Ставка верховного главнокомандующего приняла решение усилить оборону.

По словам президента Владимира Зеленского, в случае поражения украинских войск в Бахмуте давление как со стороны международного сообщества, так и внутри страны усилилось бы, а глава Кремля смог бы «продать эту победу».