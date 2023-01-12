Российские пропагандисты выдали позиции оккупантов в Опытном 12 января, 17:41 Журналисты определили, где находятся позиции российских оккупантов в Опытном (Фото:скриншот видео / Донбасс.Реалии / Telegram)

Российские пропагандисты RT выдали позиции оккупантов в поселке Опытное на юго-восток от Бахмута. Об этом сообщает проект Радио Свобода Донбасс.Реалии в четверг, 12 января.

Пропагандисты RT приехали на позиции россиян в одной из разрушенных ими многоэтажек, откуда оккупанты ведут огонь. Они рассказали о «штурмовых действиях» и работе украинского снайпера. Журналисты смогли геолоцировать многоэтажку на спутниковой карте.



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В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар. Украинские защитники продолжают оборонять город, идут ожесточенные бои.

Российская пропаганда ранее заявила со ссылкой на ЧВК Вагнера о якобы «захвате» Соледара, однако в украинском Генштабе это опровергли.

Соледар, расположенный примерно в 13 км северо-восточнее Бахмута — еще один город на востоке Украины, который российская армия превращает в руины в попытке захватить населенный пункт. До февральского вторжения РФ здесь жили около 11 тыс. человек — в шесть раз меньше, чем в самом Бахмуте.



С первых дней полномасштабной войны город оказался под постоянными российскими обстрелами. Отсюда уехало большинство жителей, еще в апреле остановило работу главное предприятие Соледара — завод Артемсоль, крупнейший производитель соли в Европе.