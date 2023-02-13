ВСУ: Россияне в Бахмуте постоянно меняют тактику, но у них есть одна большая слабость 13 февраля, 17:41 Бахмут (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)

Войска РФ, которые пытаются штурмовать Бахмут Донецкой области, постоянно меняют тактику. Однако у оккупантов есть одна большая слабость — они играют на чужом поле.

Об этом сообщает пресс-служба 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр в Facebook.

«Битва за Бахмут продолжается. Противник постоянно меняет тактику. То атакует малыми штурмовыми группами, то задействует для штурма десятки мобилизованных», — говорится в сообщении.

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Также сообщается, что оккупанты иногда усиливают обстрелы ночью, систематически поражают ракетами города, терроризирует мирное население, подрывает гражданскую инфраструктуру.

«Порой оккупант кажется сильнее и многочисленнее. Впрочем, он имеет одну большую слабость — играет на чужом поле, воюет за чужую землю. И именно это обещает захватчику большой провал», — добавили в пресс-службе.

Ранее в Минобороны Британии сообщили, что войска РФ продвинулись в районе Бахмута. По их данным, наемники ЧВК Вагнера продвинулись на 2−3 км на запад, контролируя местность вблизи основной трассы М-03, ведущей в город.

10 февраля спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что в районе Бахмута за сутки произошло 54 боевых столкновения, но россияне все еще не перерезали пути снабжения ВСУ.