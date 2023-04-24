Россияне используют «сирийскую тактику» в районе Бахмута — Маляр 24 апреля, 20:16 Бахмут, 21 апреля (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Российские оккупанты применяют так называемую сирийскую тактику в попытках оккупировать Бахмут Донецкой области. Такая стратегия включает тотальное уничтожение зданий.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, попытки наступления врага сейчас наблюдаются на Марьинском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

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При этом на Лиманском направлении оккупанты не смогли прорвать оборону украинских защитников и их активность снизилась. Там продолжаются обстрелы позиций ВСУ и проходит перегруппировка войск.

Маляр отметила, что самые ожесточенные бои сейчас происходят за Бахмут и Марьинку. Россияне пытаются оккупировать эти населенные пункты.

В частности, на Бахмутском направлении противник хочет вытеснить украинских защитников с позиций в Бахмуте, добавила чиновница.

«Используя так называемую „сирийскую тактику“ тотального разрушения зданий и сооружения, враг кое-где продвигается за счет уничтоженных объектов. Вместе с тем, наши защитники совершают активные штурмовые действия и не дают врагу взять город под контроль. Кроме того противник постоянно штурмует пригород Бахмута», — уточнила Маляр.

Она также отметила, что на Запорожском и Херсонском направлениях россияне со всех сил пытаются удержать контроль над занятыми рубежами и не допустить продвижение ВСУ.

Бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года. 19 апреля 2023 года командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ВСУ продолжают сдерживать наступление россиян, нанося им значительные потери.

Как следует из утечек секретных материалов Пентагона, в январе США рекомендовали военному руководству Украины отойти от города, чтобы сократить потери. Однако Ставка верховного главнокомандующего приняла решение усилить оборону.

По словам президента Владимира Зеленского, в случае поражения украинских войск в Бахмуте давление как со стороны международного сообщества, так и внутри страны усилилось бы, а глава Кремля смог бы «продать эту победу».