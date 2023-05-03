Оккупанты пытались атаковать в направлении Нью-Йорка, защитники Украины отразили около 30 атак — Генштаб
Защитники Украины в Донецкой области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 3 мая, на 434-й день с начала полномасштабного вторжения страны-террориста России.
Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:
- ночью РФ нанесла новый массированный удар по Украине, защитники уничтожили 21 из 26 дронов-камикадзе Shahed-136/131;
- за сутки оккупанты нанесли два ракетных и 41 авиаудар, около 25 раз вели обстрелы из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность ракетных и авиаударов остается высокой по всей Украине;
- усилия россиян сосредоточены на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Силы обороны за сутки отразили около 30 вражеских атак на этих направлениях, продолжаются ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку;
- на Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования вражеских наступательных группировок;
- на Северском и Слобожанском направлениях сохраняется военное присутствие противника в приграничных районах России;
- на Купянском направлении оккупанты не наступали;
- на Лиманском направлении враг безуспешно пытался наступать в районе Белогоровки, пытаясь найти слабые места в обороне защитников Украины;
- на Бахмутском направлении продолжается наступление оккупантов, идут бои в Бахмуте. Войска страны-агрессора также безуспешно пытались атаковать в направлении Нью-Йорка;
- на Авдеевском направлении оккупанты безуспешно наступали в районе Северного Донецкой области;
- на Марьинском направлении враг пытается улучшить тактическое положение, Силы обороны за сутки отразили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Новомихайловки;
- на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются;
- на временно захваченных территориях оккупанты прикрываются мирным населением. В Каховском районе россияне размещают свои подразделения между частными домами, чтобы спастись от ударов Сил обороны;
- авиация Сил обороны за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения оккупантов. Ракетные войска и артиллерия поразили район сосредоточения россиян и вражеский склад боеприпасов;
- защитники Украины уничтожили пять вражеских разведывательных БПЛА и барражирующий боеприпас Ланцет.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор РФ потеряла 191 940 оккупантов, в том числе 520 — за последние сутки.