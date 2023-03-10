ВСУ отбили многочисленные атаки оккупантов на Бахмут, больницы в Бердянске переполнены ранеными россиянами — Генштаб

10 марта, 19:15
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Защитники Украины в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Защитники Украины в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 10 марта, на 380-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • за сутки российские оккупанты нанесли 23 авиа- и четыре ракетных удара по Константиновке и Славянску Донецкой области, повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома, ранены мирные жители. Также враг 23 раза вел обстрелы из реактивных систем залпового огня, продолжал артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов по всей Украине;
  • по всей Украине остается угроза ракетных ударов;
  • страна-террорист пытается выйти на админграницу Донецкой и Луганской областей, основные усилия оккупантов сосредоточены на попытках наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях;
  • на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация не изменилась;
  • на Лиманском направлении оккупанты пытаются прорвать оборону защитников Украины;
  • на Бахмутском направлении не прекращаются вражеские штурмы, Силы обороны отразили многочисленные атаки в районах Ивановского и Бахмута;
  • на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях россияне безуспешно пытались наступать в направлениях Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки;
  • на Запорожском и Херсонском направления войска страны-агрессора оборонялись;
  • в Донецкой области во временно оккупированных Ясиноватой, Ждановке, Харцызске и Амвросиевке оккупанты организовали вручение местным коллаборантов партбилетов путинской Единой России;
  • в захваченном Бердянске Запорожской области благодаря ударам защитников Украины местные больницы переполнены ранеными оккупантами. Из гинекологического отделения выписали всех пациенток, чтобы положить туда 30 раненых россиян, а в хирургическом и ЛОР-отделениях разместили 80 тяжелораненых оккупантов;
  • авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения россиян и их военной техники, один удар по позиции вражеского зенитно-ракетного комплекса;
  • ракетные войска и артиллерия поразили три района сосредоточения оккупантов.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла около 156 990 оккупантов, из них 870 — за последние сутки.

https://www.youtube.com/embed/BQJEJmKQPp0
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Запорожская область Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери наступление РФ

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