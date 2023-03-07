Россия потеряла до 30 тысяч оккупантов при штурмах Бахмута — западная разведка 7 марта, 16:34 Защитники Украины в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Страна-террорист Россия потеряла от 20 до 30 тысяч оккупантов в попытках захватить Бахмут Донецкой области. Об этом сообщает журналист The Guardian Дэн Саббах в Twitter со ссылкой на заявление западных официальных лиц, которые говорили на условиях анонимности.

По словам западных официальных лиц, «соотношение убитых и раненых [у России] может быть хуже, чем один к трем». Они считают, что битва за Бахмут может продолжаться еще месяц, либо Силы обороны Украины могут принять решение и покинуть город в течение недели.



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Накануне представитель НАТО со ссылкой на разведданные сказал, что российские оккупанты в боях за Бахмут теряют в пять раз больше военных, чем Украина.

Министр обороны Алексей Резников ранее оценивал ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными.

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 6 марта командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте и дальнейшее усиление там украинских позиций. Генерал Сырский 5 марта посетил Бахмут в третий раз за последнее время.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 6 марта сказал, что бои за Бахмут дают один из самых значимых результатов для Украины за время всей битвы за Донбасс.