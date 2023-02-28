Пограничники в Бахмуте в ближнем бою ликвидировали группу российских штурмовиков 28 февраля, 15:39 В ближнем бою бойцы уничтожали штурмовиков гранатами и стрелковым оружием (Фото:ГПСУ/Telegram)

В Бахмуте Донецкой области пограничники ведут тяжелые позиционные бои с оккупантами. В ближнем бою украинские защитники ликвидировали группу российских штурмовиков.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«В течение вчерашнего дня защитники провели два позиционных боя с оккупантами», — говорится в сообщении.

Пограничники-минометчики с помощью аэроразведки поразили маршруты перехода противника в наступление.

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«А в ближнем бою бойцы уничтожали штурмовиков гранатами и из стрелкового оружия. Враг потерял 11 человек, еще 14 ранены», — добавили в ГСЧС.

Ранее командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский говорил, что ситуация в районе города Бахмут крайне напряженная. Россия бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды группы Вагнера.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ситуация на Бахмутском направлении постоянно усложняется. Российские оккупанты уничтожают все, что можно использовать для защиты и обороны наших позиций.