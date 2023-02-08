Пограничники контратаковали россиян в районе Бахмута, ликвидированы 12 оккупантов 8 февраля, 22:08 Минимум 12 захватчиков во время контрнаступления были ликвидированы, а 16 получили ранения (Фото:Державна прикордонна служба України/Facebook)

Украинские пограничники отбили штурм россиян в районе Бахмута Донецкой области во вторник, 7 февраля. Были ликвидированы 12 оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Facebook.

«Вчера бойцы Госпогранслужбы отразили длительный штурм россиян в окрестностях города-крепости Бахмут. В позиционной борьбе пограничники создали благоприятные условия для контратаки, которую при поддержке артиллерии и минометчиков провели вместе с собратьями из Национальной гвардии Украины и ВСУ», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что огнем из стрелкового и группового оружия Силы обороны Украины заставили врага скрыться с позиций.

По их данным, минимум 12 захватчиков во время контрнаступления были ликвидированы, а 16 получили ранения.

Ранее сообщалось, что во вторник, 7 февраля, бойцы Национальной гвардии сбили российский ударный вертолет Ми-24 и штурмовик оккупантов в районе Бахмута.