На Бахмутском направлении пограничники и ВСУ провели контратаку и захватили позиции оккупантов 4 января, 18:07 Защитники Украины на линии фронта в Бахмуте (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Защитники Украины на Бахмутском направлении продвинулись на 300 метров и закрепляются на новых позициях. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в среду, 4 января.

В Госпогранслужбе рассказали, что российские оккупанты под прикрытием артиллерии пытались захватить одну из передовых позиций Сил обороны. Вражеская попытка штурма провалилась, защитники Украины уничтожили девять оккупантов и ранили еще около 20.



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«Артналет пограничники переждали в укрытиях, а при приближении пехоты противника открыли огонь… Увидев паническое отступление захватчиков, украинские „зеленые береты“ вместе с воинами ВСУ контратаковали. Стремительной атакой наши бойцы „на плечах“ врага заняли их позиции, а противник продолжил отступление вглубь», — добавили в ГПСУ.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинским военнослужащим удалось сорвать планы оккупантов по захвату Соледара и окружению Бахмута в 2022 году, однако россияне не отказались от стремления захватить всю Донецкую область.

Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что на рубеже Сватово-Кременная, а также в направлении Лисичанска идут тяжелые бои, самая сложная ситуация — на участке Соледар-Бахмут-Майорск, где враг «фактически по своим трупам пытается продвигаться вперед».

Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Российский режим уже больше полугода пытается захватить город. ВС РФ бросают на это огромные силы, не считаясь с потерями, однако добиться успеха им не удалось.