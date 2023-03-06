Пограничник рассказал о ситуации в Бахмуте — видео
Защитник Украины в Бахмуте (Фото:скриншот видео / Державна прикордонна служба України / Facebook)
Украинский пограничник рассказал о ситуации в Бахмуте, за который продолжаются ожесточенные бои, по состоянию на понедельник, 6 марта. Видео опубликовала Госпогранслужба Украины в Facebook.
Пограничник рассказал, что ситуация в Бахмуте сложная, оккупанты активно, но безуспешно штурмуют позиции защитников Украины и несут колоссальные потери. Он сообщил, что враг попытался уничтожить два моста — «скорее всего, от отчаяния», но Силы обороны Украины все равно получают все необходимое.
«Город стоит, потому что Бахмут — это Украина. Был, есть и будет», — сказал защитник на видео.
5 марта Бахмут посетил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Это его третий визит за последнее время.
Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 6 марта Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте и дальнейшее усиление там украинских позиций.