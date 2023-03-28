Оккупанты потеряли более 200 солдат убитыми и ранеными в районе Бахмута за сутки — Череватый 28 марта, 20:55 На Бахмутском направлении враг за сутки нанес 194 удара (Фото:93rd Mechanized Brigade Kholodny Yar via REUTERS)

За вторник, 28 марта, в районе Бахмута российские оккупанты потеряли более 200 солдат убитыми или ранеными.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватый в эфире телемарафона.

«Только в районе населенного пункта Бахмут за сутки произошло 14 боевых столкновений с врагом. Убиты за сутки 86 оккупантов, 117 получили ранения», — сказал он.

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Череватый добавил, что также была уничтожена вражеская самоходная установка Гвоздика и станция радиоэлектронной борьбы Стриж. По его данным, на Бахмутском направлении враг за сутки нанес 194 удара, а сам город враги обстреляли более 70 раз.

Ранее Череватый говорил, что за последние три дня количество боевых столкновений на Бахмутском направлении несколько уменьшилось. Это может свидетельствовать об определенной перегруппировке оккупационных сил РФ.

Старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс говорил, что с мая прошлого года РФ потеряла в боях за Бахмут от 20 до 30 тысяч ранеными и убитыми.