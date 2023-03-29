Бои за Бахмут — не апокалипсис: в Минобороны опровергли российские мифы о ситуации в городе 29 марта, 09:25 В Минобороны рассказали о реальной ситуации в Бахмуте (Фото:93rd Mechanized Brigade Kholodny Yar via REUTERS)

Российские оккупанты пытаются сместить акценты на тему Бахмута и рассматривать его как «апокалиптическое событие». При этом в районе города они концентрируют свои наибольшие наступательные возможности.

Об этом в Telegram сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, сейчас РФ медийно отрабатывает три задачи:

подорвать доверие украинского общества и военных к решениям командования по Бахмуту,



демотивировать и психологически ослабить украинские войска,

спровоцировать военное руководство Украины на ошибочные действия.

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Для этого оккупанты пытаются сместить акценты в теме Бахмута и нивелировать то, что является преимуществом Украины — разумное и грамотное планирование операций, подчеркнула Маляр.

«Смещенный акцент — рассматривать Бахмут как апокалиптическое событие и делать из этих боев разделение реальности на „до“ и „после“. Этот психологический трюк используется для внушения нужных идей и нарративов врага», — написала она.

Маляр отметила, что когда общество воспринимает бои в Бахмуте как фактор, который окончательно повлияет на ход войны, — это дает возможность врагу продвигать в информационном поле выгодные для них сценарии действий Украины.

«Излишне накрученное приближением „конца“ испуганное общество по замыслу врага должно начать давить на военно-политическое руководство о прекращении оборонительных действий. Это и есть в чистом виде ИПСО с целью влияния на принятие военных решений», — сообщила Маляр.

Сейчас РФ использует три основных месседжа:

якобы решение держать Бахмут политические;

якобы Бахмут нет смысла держать, поскольку там почти все в окружении;

якобы героизм украинских бойцов раздувает украинская пропаганда;

Маляр отметила, что украинские обороняют Бахмут так же отчаянно, как и каждый другой населенный пункт. Применение сил и средств определяется не политической целесообразностью, а тем, какие ресурсы необходимы для отпора оккупантам и выполнения боевых задач на данном направлении.

Оборона Бахмута сейчас обусловлена оперативно-тактической целесообразностью, а решения принимаются грамотные, взвешенные и направленные на выполнение актуальных оборонных задач, добавила Маляр.

«Оборонять Бахмут будут до тех пор, пока нам это будет необходимо с точки зрения выполнения военных оборонительных задач. И это наше военное командование, а не российские ИПСО будет определять, до каких пор будет осуществляться оборона Бахмута. И самая неприятная для врага информация. Бои за Бахмут — не апокалипсис. Это еще одна героическая страница мощной украинской армии в войне против Российской Федерации», — подчеркнула она.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что украинские силы имеют хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной.

