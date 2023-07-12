На южном фланге Бахмута украинские силы смогли продвинуться, закрепляются на занятых рубежах — Маляр 12 июля, 22:24 Украинские военные под Бахмутом, 19 июня 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Замминистра обороны Украины Анна Маляр в среду, 12 июля, сообщила, что на Бахмутском направлении ВСУ удалось продвинуться. Украинские силы закрепляются на занятых рубежах.

«На Бахмутском направлении на южном фланге вокруг Бахмута мы сегодня наступали. Есть продвижение. Сейчас наши защитники укрепляются на занятых рубежах», — пишет Маляр в Telegram.

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Замминистра добавила, что силы обороны успешно сдерживали наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. По ее данным, россияне не продвинулись, а на востоке страны идут тяжелые бои.

Также ВСУ продолжали наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

«Военные выполняют немало задач, направленных на ослабление врага и отработку обстановки для дальнейших действий. За последние недели наши защитники на юге подорвали наступательные и оборонительные способности врага», — добавила она.

Маляр подчеркнула, что из-за уничтожения большого количества складов с боеприпасами количество вражеских обстрелов сейчас снизилось.

10 июля Маляр заявила, что ВСУ заняли господствующие высоты вокруг Бахмута.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорит, что украинские бойцы могут заставить россиян вывести свои войска из города с помощью артиллерийских ударов.

По состоянию на 10 июля за время наступления Силы обороны освободили 24 кв. км на Бахмутском направлении.