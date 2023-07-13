На южном фланге Бахмута у ВСУ частичный успех — Череватый 13 июля, 16:07 Сергей Череватый (Фото:Сергей Череватый/Facebook)

Представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый сообщил, что на Бахмутском направлении украинские защитники достигли частичного успеха на южном фланге. По его словам, инициатива принадлежит силам обороны.

«Наши войска имеют частичный успех на южном фланге, закрепляются на рубежах. В целом, инициатива принадлежит Силам обороны», — сказала он в эфире телемарафона.

Череватый добавил, что в регионе продолжается ежедневная боевая работа, а ВСУ двигаются к тому, чтобы «занять господствующие высоты и выжать противника из его рубежа». По его данным, россияне 538 раз за сутки били по украинским позициям разными видами артиллерии и совершили два авианалета.

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Спикер подтвердил, что россияне перебросили в район Клещиевки Донецкой области так называемых «кадыровцев».

«Бои с ними показали четко, что их дело — это жандармское и полицейское, а как военные они не представляют никаких ценностей», — рассказал он.

Череватый добавил, что понеся потери «кадыровцы» отступили.

Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении ВСУ удалось продвинуться. Украинские силы закрепляются на занятых рубежах.

10 июля Маляр заявила, что ВСУ заняли господствующие высоты вокруг Бахмута. Череватый сообщал, что украинские бойцы могут заставить россиян вывести свои войска из города с помощью артиллерийских ударов.

По состоянию на 10 июля за время наступления Силы обороны освободили 24 кв км на Бахмутском направлении.