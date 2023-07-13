На южном фланге Бахмута есть продвижение с боями и мощным вражеским сопротивлением — Маляр 13 июля, 22:31 Защитники Украины в районе Бахмута, июнь 2023 года (Фото:REUTERS/Вячеслав Ратынский)

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что на востоке страны продолжаются тяжелые бои. По ее словам, в районе Бахмута есть продвижение с «боями и мощным вражеским сопротивлением».

В Telegram она сообщила, что россияне продолжают атаковать на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Украинским защитникам удалось сдержать врага.

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«Сейчас продолжаются тяжелые бои. На южном фланге Бахмутского направления, как и вчера, есть продвижение с боями и мощным враждебным сопротивлением. На северном фланге враг атаковал, пытаясь вернуть утраченные позиции. Но безуспешно», — сообщила она.

Маляр пишет, что на Мелитопольском и Бердянском направлениях идет наступательная операция. Она добавила, что на направлениях Новоданиловка, Балка Широкая, Малая Токмачка, Новопокровка ВСУ имели успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.

«Враг сейчас перемещает подразделения и применяет все имеющиеся резервы. Благодаря тому, что наши бойцы ежедневно уничтожают вражеские склады техники, количество вражеских обстрелов несколько снизилось», — отметила она.

Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый сообщил, что на Бахмутском направлении украинские защитники достигли частичного успеха на южном фланге.

10 июля Маляр заявила, что ВСУ заняли господствующие высоты вокруг Бахмута. Череватый сообщал, что украинские бойцы могут заставить россиян вывести свои войска из города с помощью артиллерийских ударов.

По состоянию на 10 июля за время наступления Силы обороны освободили 24 кв. км на Бахмутском направлении.