Что означает появление российских десантников в Бахмуте и новое противостояние между Кремлем и Пригожиным — анализ и карты ISW 11 апреля, 07:53 Украинский военный на боевой позиции в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Данные украинского командования о появлении российских воздушно-десантных сил в районе Бахмута, вероятно, свидетельствуют о попытке РФ поддержать регулярные силы своей армии, а не «вагнеровцев». Тем временем Москва пытается ограничить новые политические амбиции Евгения Пригожина.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 10 апреля.

9−10 апреля российские войска, вероятно, добились новых незначительных территориальных завоеваний в Бахмуте и его окрестностях, однако продолжают нести значительные потери. Аналитики ISW указывают на кадры с подтвержденной геолокацией, свидетельствующие о незначительном продвижении оккупантов к северо-западу от Хромового (2 км к западу от Бахмута), к юго-западу от Бахмута и к северу от села Сакко и Ванцетти (15 км к северу от Бахмута). В то же время командование ВСУ заявило, что в Бахмуте начали появляться российские воздушно-десантные силы (ВДВ) — вероятно, для усиления регулярных подразделений армии РФ, а не сил ЧВК Вагнера, считают в ISW. Тем временем украинский Генштаб сообщил, что ВСУ отразили российские атаки в Бахмуте и в районе Богдановки (6 км к северо-западу от Бахмута) и Хромового, а командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отметил, что украинские войска настолько истощили силы «вагнеровцев», что российское командование было вынуждено перебросить в Бахмут подразделения спецназа и ВДВ.

Бои за Бахмут — карта:

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Инфографика: ISW

Аналитики ISW обращают внимание на ряд событий вокруг спонсора ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, свидетельствующих о его политических амбициях и новом противостоянии с Кремлем:



По данным портала Медуза, растущее сотрудничество Пригожина с членами партии Справедливая Россия — За правду и ее лидером Сергеем Мироновым , вероятно, свидетельствует о том, что он стремится получить контроль над этой партией. Два источника в Кремле и один инсайдер в правительстве Санкт-Петербурга сообщили, что Пригожин занимает руководящий пост в петербургском отделении этой партии, чтобы конкурировать с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым за влияние в городе. Источники Медузы также утверждают, что Пригожин может быть заинтересован в том, чтобы занять должность на федеральном уровне в РФ. Миронов, в свою очередь, вероятно, пытается восстановить политическое влияние и использовать Пригожина как покровителя своих политических амбиций. Впрочем, Кремль вряд ли позволит владельцу ЧВК Вагнера получить контроль над партией, считают собеседники Медузы. ISW подтверждают, что ранее тоже сообщали о все более тесных отношениях между Мироновым и Пригожиным и предполагают, что такая его поддержка может спровоцировать дальнейшее раздробление в Кремле.



, вероятно, свидетельствует о том, что он стремится получить контроль над этой партией. Два источника в Кремле и один инсайдер в правительстве Санкт-Петербурга сообщили, что Пригожин занимает руководящий пост в петербургском отделении этой партии, чтобы конкурировать с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым за влияние в городе. Источники Медузы также утверждают, что Пригожин может быть заинтересован в том, чтобы занять должность на федеральном уровне в РФ. Миронов, в свою очередь, вероятно, пытается восстановить политическое влияние и использовать Пригожина как покровителя своих политических амбиций. Впрочем, Кремль вряд ли позволит владельцу ЧВК Вагнера получить контроль над партией, считают собеседники Медузы. ISW подтверждают, что ранее тоже сообщали о все более тесных отношениях между Мироновым и Пригожиным и предполагают, что такая его поддержка может спровоцировать дальнейшее раздробление в Кремле. Российское государственное учреждение впервые официально ответило на критику со стороны Пригожина : Министерство иностранных дел России отреагировало на его обвинение в том, что ведомство « абсолютно ничего не делает» в ходе своего председательства в Совете Безопасности ООН, тогда как « вагнеровцы» сталкиваются с «огромными трудностями» во взаимодействии с МИД и другими госучреждениями в Африке. В ответ на это российский МИД отверг претензии и заявил, что готов «к широкому сотрудничеству с российскими предпринимателями и компаниями в контексте продвижения законных интересов российского бизнеса за рубежом», а ряд ближайших мероприятий под председательством России в СБ ООН будет посвящен африканской проблематике. «Поэтому поссориться не получится», — добавили в МИД РФ в адрес Пригожина.

: Министерство иностранных дел России отреагировало на его обвинение в том, что ведомство ничего не делает» в ходе своего председательства в Совете Безопасности ООН, тогда как вагнеровцы» сталкиваются с «огромными трудностями» во взаимодействии с МИД и другими госучреждениями в Африке. В ответ на это российский МИД отверг претензии и заявил, что готов широкому сотрудничеству с российскими предпринимателями и компаниями в контексте продвижения законных интересов российского бизнеса за рубежом», а ряд ближайших мероприятий под председательством России в СБ ООН будет посвящен африканской проблематике. «Поэтому поссориться не получится», — добавили в МИД РФ в адрес Пригожина. По мнению аналитиков ISW, этот спор между Пригожиным и российским внешнеполитическим министерством « является продолжением попыток Кремля дискредитировать и подорвать [амбиции] Пригожина». Кремль, вероятно, стремится ограничить любые попытки Пригожина заручиться общественной или политической поддержкой. Министерство обороны России ранее уже отказалось называть войска ЧВКВагнера участниками битвы под Бахмутом, сославшись на участие в битве « десантно-штурмовых отрядов». Спикер Кремля Дмитрий Песков косвенно обвинил Пригожина в умышленном разоблачении конфликтов между Минобороны и «вагнеровцами». Пригожин продолжает пытаться преувеличить свою роль и роль ЧВК Вагнера в «успехах» России в Украине, используя свою популярность в российском националистическом сообществе для критики российского правительства, констатируют в ISW.

Российское провоенное сообщество резко осудило обвинения прокремлевского активиста и члена т.н. «Союза добровольцев Донбасса» Юрия Евича в «дискредитации российской армии». Евычу предъявили обвинения по закону о дискредитации ВС РФ из-за его лекции по тактической медицине для сотрудников Росгвардии — после того, как кто-то сообщил органам власти, что он «отрицательно» оценил готовность российских войск (Евич указал на недостаточное обеспечение оккупационных войск, в том числе медикаментами). По мнению аналитиков ISW, все более широкое применение этого нового закона в России, вероятно, станет источником растущего недовольства в провоенном инфопространстве. Вероятно, Евич предоставил внутренней российской аудитории важную правду о неудовлетворительном состоянии российской боевой медицины и был за это арестован, подчеркивают аналитики. «Если Кремль использует этот закон, чтобы предотвратить честную критику действий российских войск или российского правительства даже во время внутренних дискуссий, он рискует повторить фундаментальные ошибки, которые привели к провалу начальных российских планов и кампании в феврале 2022 года», — отмечают эксперты Института.

13 апреля Госдума РФ рассмотрит поправку в Уголовный кодекс РФ об ужесточении уголовной ответственности за государственную измену и террористическую деятельность. Поправка предусматривает пожизненное заключение за госизмену и усиление сроков заключения за терроризм (включая осуществление террористической деятельности, пособничество террористической деятельности, диверсии на транспорте и медицинской инфраструктуре, а также организацию и участие в террористической группировке). При этом определение госизмены в Уголовном кодексе РФ, вероятно, намеренно сформулировано расплывчато, подчеркивают в ISW: оно включает шпионаж, передачу государственной тайны иностранным правительствам или их представителям, а также предоставление финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранным организациям, осуществляющим деятельность, «направленную против российской госбезопасности».

Другие выводы аналитиков ISW по итогам 10 апреля:

министр обороны России Сергей Шойгу встретился с диктатором Беларуси Александром Лукашенко в Минске 10 апреля: они повторили шаблонную риторику о прочности двустороннего сотрудничества и обвинения в адрес НАТО и Запада в якобы угрозе белорусской территориальной целостности;

российские войска вели ограниченные атаки на линии Сватово-Кременная;

оккупанты продолжают медленно завоевать территорию в Бахмуте и его окрестностях и вести атаки на линии Авдеевка-Донецк;

войска РФ продолжают подготовку обороны в Херсонской и Запорожской областях;

Евгений Пригожин подверг критике усилия Министерства обороны России по вербовке пленных — вероятно, чтобы прорекламировать текущие вербовочные кампании своей ЧВК;

появились новые сообщения о военных преступлениях « вагнеровцев»: в частности, ISW указывает на «обезглавление украинских военнослужащих в Бахмуте»;

вагнеровцев»: в частности, ISW указывает на «обезглавление украинских военнослужащих в Бахмуте»; российские чиновники и оккупационная власти продолжают депортировать детей из Украины в РФ под видом программ лечения, реабилитации и добровольной эвакуации.

Карты боевых действий: бои на Донбассе, в Запорожской, Харьковской, Херсонской областях

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW