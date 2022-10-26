«Персональная война Пригожина». Тарас Березовец — о ЧВК Вагнера в боях за «ворота Донбасса» — Бахмут. Интервью 26 октября, 19:44 Эксклюзив НВ Украинский военнослужащий вблизи Бахмута, Донецкая область. 4 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Уже полгода оккупанты активно штурмуют Бахмут. Но за это время им не удалось не просто завладеть городом, но и перехватить инициативу у ВСУ на этом направлении, уверен политолог и ведущий, а ныне пресс-офицер Первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец.

По его словам, украинские военные уже перемололи значительное количество вагнеровцев и других оккупантов, но те воюют очень дерзко и агрессивно — даже прыгают в наши окопы и начинают рукопашные бои.

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В интервью Радио НВ Березовец рассказал, как ВСУ сражаются за «ворота Донбасса».

— Что происходит на самом горячем направлении украинского фронта — бахмутском?

— Относительно Донбасса. Бахмутское, авдеевское направления — это единственные направления, где российские войска вместе с частной военной компанией Вагнера и с армией террористических так называемых народных республик пытаются наступать. На всех других направлениях мы видим, что усилиями ВСУ их наступление удалось остановить.

Более того, украинская армия перешла в наступление, даже несмотря на неблагоприятные погодные условия, в частности на юге. Правда, это оказывает влияние на темпы нашего наступления.

Тем не менее, на бахмутском направлении РФ перебросила, кроме российских наемников, воюющих там уже несколько месяцев, новых мобилизованных, так называемых «мобиков». Большое количество их забрасывают туда. Они большей частью не имеют никакой подготовки, не проходили службу в армии. И поэтому их дееспособность, квалификация крайне низкая.

— Эксперты, и вы в частности, говорят, что эти «вагнеровцы» гораздо профессиональнее, и это для нас проблема. Расскажите об их тактике.

— Частная военная компания Вагнера, воюющая на бахмутском направлении, состоит в основном из опытных наемников. То есть это не те зеки, которых набрали из российских тюрем недавно. Это, в общем, бывшие военнослужащие российской армии или наемники, имеющие многолетний опыт войны в Сирии, в Африке. Они гораздо лучше подготовлены.

Кроме того, можем говорить о том, что действия ЧВК Вагнера на этом направлении отличаются большой слаженностью всех подразделений. У них кроме пехотных подразделений есть артиллерия, есть танки, даже есть своя собственная авиация.

Мы видели воздушное сражение украинского штурмовика СУ-24 с российским МиГом. И это МиГ, как нам потом рассказали, относится к подразделениям этой военной частной компании.

Действуют они очень дерзко, очень агрессивно. Наступают без использования средств защиты, без бронежилетов, без касок. Несут на себе максимально разгрузку и подходят вплотную к позициям, на расстояние 100, а иногда даже 50 метров. В настоящее время их артиллерия, минометы наносят удары по позициям наших воинов. Они соответственно находятся в укрытиях, не имеют возможности видеть передвижение. А те (оккупанты — ред.) с использованием рельефа местности подходят в упор, буквально с последней миной, падающей на наши позиции, «вагнеровцы» прыгают в буквальном смысле в траншеи, и дальше уже начинается рукопашный бой.

Еще немаловажный элемент: в ночное время они используют как правило одежду черного цвета, а днем часто переодеваются в форму ВСУ, в пиксель, мультикам, чем они пытались ввести в заблуждение. Но сейчас, после нескольких подобных атак, военнослужащие уже готовы к тому, что если на них идут неизвестные подразделения в форме украинской армии, это могут оказаться российские наемники.

— Как они мотивированы, учитывая, что это не их война, они просто наемники? Уже несколько тысяч российских оккупантов полегло на том направлении. Как вы это объясняете? Есть версия, что это личная амбиция главы этой так называемой военной частной компании Вагнера Евгения Пригожина. Он вроде бы должен захватить Бахмут для того, чтобы показать какую-то большую победу, потому что он считает, что имеет большое будущее в системе власти России.

— Действительно, битва за Бахмут — это личное сражение Пригожина, потому что Пригожин соревнуется наперегонки, как в свое время армии первого украинского фронта и первого белорусского фронта, Конев и Жуков соревновались между собой, кто первым зайдет в Берлин.

Это персональная война Евгения Пригожина. Для него захват Бахмута означал бы, что он одержал не просто победу здесь, а он одержал бы победу над своими оппонентами из российского Министерства обороны. Для этого насыщенность подразделениями именно частной военной компании Вагнера наводит на мысль, что это должна была бы быть личная кампания успеха. Так не вышло.

Они с апреля захватили меньше, чем захватили за 48 часов подразделения ВСУ. Но понятно, что российская армия не будет останавливаться. Вот их мотивация.

То, что мы видим, рассказывают наши военнослужащие: их наемники часто идут под влиянием наркотических веществ. Ничем другим объяснить [нельзя то], когда человек идет, в него попадает, например, граната, ему отрывает руку, а он продолжает дальше идти несколько сот метров и стрелять. Согласитесь, что человек в нормальном состоянии это не способен сделать.

Тем не менее, еще раз повторю, это очень подготовленные и очень опасные подразделения. ВСУ перемололо значительное количество. И потому на этом направлении их сейчас уже в несколько раз меньше, чем это было, например, по состоянию на начало сентября.

— Эти «вагнеровцы» были отброшены на два километра. Об этом говорят аналитики СIТ. Они говорили, что оккупанты захватили два километра за два месяца, а мы смогли со своей стороны отбросить их за 48 часов. Как это происходило?

— Надо сказать, что бахмутское направление, наверное, самое плотное по количеству стоящей там артиллерии. За время интенсивных бомбардировок в городе сегодня серьезно повреждено более 50% построек. Особенно это касается южной и юго-восточной части.

Кроме того, на территорию города проникают снайперские группы противника, их ДРГ.

Удалось их отодвинуть штурмовыми усилиями, в которых участвовали подразделения не только ВСУ, но и Национальной полиции, других подразделений украинских сил обороны.

Подробности, разумеется, сегодня сообщать могут только официальные представители Генерального штаба. Но надо сказать, что для врага это наступление оказалось полной неожиданностью. Они за последние шесть недель активно штурмовали наши позиции и были уверены, что имеют инициативу на этом направлении. Поэтому для них это стало полной неожиданностью.

— ВСУ удалось освободить асфальтный завод в Бахмуте. Это была часть этой операции? Как долго они оставались на заводе?

— Опять же, не могу комментировать все эти подробности, потому что линия фронта на этом направлении не была постоянна, она была подвижной. Кроме того, существовала так называемая серая зона, куда заходили и подразделения ВСУ, и подразделения противника. И очень часто получалось так, что на карте эта территория формально контролировалась противниками, а там находились наши подразделения.

Бахмут имеет плотную индустриальную застройку, особенно в той части, из которой вел наступательные действия противник.

Бахмут находится на определенной высоте по сравнению с другими [городами]. Не зря Бахмут называют воротами Донбасса, ведь он позволяет контролировать, с одной стороны, городскую агломерацию — Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск, а с другой — Горловку и Донецк. То есть эти ворота работают в обе стороны. И тот, кто контролирует Бахмут, он контролирует, по сути, сердце Донбасса.

Поэтому для противника важно было овладеть им, поскольку это позволяло проводить наступательные действия уже в направлении городской агломерации вокруг Краматорска.

Поскольку враг был убежден, что у него есть инициатива в этой части, они активно заходили в городскую застройку, но там действовали подразделения специального назначения Украины, которые, используя знания (там много местных бойцов из Донбасса, они прекрасно знают это место), выходили очень часто в тыл, наносили неожиданные удары по противнику, уничтожая его — и бронированную технику, и личный состав противника.

Им не удалось за эти полгода активного штурма не просто овладеть городом, но и даже овладеть инициативой в борьбе за него.

— Российские ДРГ могут проникать иногда на территорию Бахмута, то есть на территорию города. Была информация о том, что им помогают местные жители, даже таксисты. Можете больше рассказать об этом? Странный вопрос, но почему украинец, знающий, что происходит восемь лет на той территории, которая оккупирована, может помогать оккупантам?

— К сожалению, ничего удивительного нет. Значительная часть местных жителей относится к так называемой категории ждунов. Сегодня в Бахмуте осталось около 30% довоенного населения. Эти люди не могут уехать по двум причинам. Или им нет физически, куда ехать, у них нет родственников, знакомых и денег на выезд. Вторая причина — они ожидают прихода российской армии.