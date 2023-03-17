Бои идут на севере, востоке и юге Бахмута, на некоторых участках частичный успех — генерал Сырский 17 марта, 18:38 Защитники Украины ведут огонь в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский рассказал о ситуации на восточной линии фронта и боях за Бахмут. Об этом сообщает Military Media Center в Telegram.

«Фактически по всей восточной линии фронта враг проводит наступательные действия, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться вглубь их боевых порядков. Самые ожесточенные бои продолжаются в районах Кременной, Торского, Белогоровки, Спорного», — сказал Сырский.



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Командующий подчеркнул, что Бахмут остается эпицентром боевых действий, бои продолжаются. Российские оккупанты задействовали все свои силы и пытаются на нескольких направлениях прорвать оборону защитников Украины, чтобы полностью окружить город.

«Бои идут на севере, востоке и юге города, благодаря мужеству наших воинов враг несет огромные потери и в очередной раз откатывается без успеха. К сожалению, и у нас есть потери, но гораздо меньшие, чем наши защитники наносят врагу», — добавил он.

Сырский также сообщил, что на некоторых участках у защитников Украины частичный успех.

Спикер Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый ранее объяснял, что обороной Бахмута защитники Украины:

не дают противнику системно прорвать украинскую оборону;

наносят россиянам максимальные потери в личном составе и технике, истощая вражеские войска.