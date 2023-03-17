Бои идут на севере, востоке и юге Бахмута, на некоторых участках частичный успех — генерал Сырский

17 марта, 18:38
Поделиться:
Защитники Украины ведут огонь в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Защитники Украины ведут огонь в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский рассказал о ситуации на восточной линии фронта и боях за Бахмут. Об этом сообщает Military Media Center в Telegram.

«Фактически по всей восточной линии фронта враг проводит наступательные действия, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться вглубь их боевых порядков. Самые ожесточенные бои продолжаются в районах Кременной, Торского, Белогоровки, Спорного», — сказал Сырский.

Видео дня

Читайте также:
«Наших бойцов нужно лучше готовить». Роман Костенко — о Бахмуте, наказании военных за высказывания и предателей. Интервью NV

Командующий подчеркнул, что Бахмут остается эпицентром боевых действий, бои продолжаются. Российские оккупанты задействовали все свои силы и пытаются на нескольких направлениях прорвать оборону защитников Украины, чтобы полностью окружить город.

«Бои идут на севере, востоке и юге города, благодаря мужеству наших воинов враг несет огромные потери и в очередной раз откатывается без успеха. К сожалению, и у нас есть потери, но гораздо меньшие, чем наши защитники наносят врагу», — добавил он.

Читайте также:
Бахмут и три его адских аналога. Исторические сражения, похожие на Бахмутское, и чем они завершились — экспертиза NV

Сырский также сообщил, что на некоторых участках у защитников Украины частичный успех.

Спикер Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый ранее объяснял, что обороной Бахмута защитники Украины:

не дают противнику системно прорвать украинскую оборону;

наносят россиянам максимальные потери в личном составе и технике, истощая вражеские войска.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Бахмут Александр Сырский Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X