«Бой был на дистанции 150 метров». Учитель истории рассказал, как он и его собратья защищают Бахмут — видео 25 января, 11:12 Вид на Бахмут (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Александр — минометчик бахмутского батальона Сил территориальной обороны ВСУ. До марта 2022 года он был учителем истории и заместитель директора, поэтому, надев военную форму, взял позывной «Зауч» и начал защищать Бахмут.



Начало полномасштабного вторжения застало Александра так же, как и большинство украинцев — неожиданно ночью раздались взрывы: «24 числа проснулись ночью, услышали мощные взрывы. В территориальную оборону я пошел добровольцем, взял оружие в руки, чтобы его не взяли те же мои воспитанники и мой сын», — рассказывает мужчина.

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Бахмутский батальон сил ТрО ВСУ начал выполнять задачи в зоне проведения боевых действий в марте. Зауч прошел подготовку и стал минометчиком. Первый бой не заставил себя ждать.

«Я на всю жизнь запомню первое сражение. Боялся как никогда. Это уже потом, когда ты отсюда вышел, когда у тебя мозг отдохнул, ты смотришь на это пепелище, которое было после боя, и такое ощущение, как мы вообще выжили, если все перепахано здесь», — вспоминает Александр.

По словам бывшего учителя, на войне меняются ценности, люди начинают понимать, что материальные блага ничего не стоят, а самое дорогое, что есть в этом мире — человеческие жизни. В свою очередь военный признается, что его жизнь уже много раз висела на волоске: «Сопротивлялись российской агрессии в окрестностях нашего города, в окрестностях города Соледар. Честно говоря, я сам не понимаю, почему я еще жив. Было уже миллион моментов, когда смерть стояла рядом. Но все же держимся, казацкий драйв никуда не делся», — подчеркивает Зауч.

Как сейчас выглядит школа, в которой раньше работал Александр, каким Бахмут был до 24 февраля и как город выглядит сейчас — смотрите в сюжете: