Силы обороны за сутки не потеряли ни одной позиции в Бахмуте — сводка
Защитники Украины на учениях в Ровенской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 10 мая, на 441-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.
Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:
- за сутки российские оккупанты нанесли ракетный удар из С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области, нанесли 35 авиаударов и четыре раза вели обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям защитников Украины и населенным пунктам в Херсонской области. Пострадали гражданские, разрушены и повреждены частные дома и другая гражданская инфраструктура;
- вероятность ракетных и авиаударов остается высокой по всей Украине;
- основные усилия врага сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за сутки оккупанты более 30 раз атаковали на этих участках фронта. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку;
- на Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования вражеских наступательных группировок;
- на Купянском направлении российские оккупанты за сутки не наступали;
- на Лиманском направлении россияне безуспешно наступали в районе Серебрянского лесничества;
- на Бахмутском направлении войска страны-террориста России продолжают наступление, безуспешно пытались продвигаться в Бахмуте;
- на Авдеевском направлении враг безуспешно наступал в районе Авдеевки;
- на Марьинском направлении защитники Украины отразили многочисленные российские атаки в районе Марьинки;
- на Шахтерском направлении за сутки оккупанты совершили провальное наступление в районе Новомихайловки;
- на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают обороняться и наносить авиаудары и обстреливать населенные пункты;
- жители временно захваченного Токмака Запорожской области, которых россияне «эвакуировали» в Бердянск, жалуются, что оказались в ужасных условиях, в помещениях без окон, света, теплой воды и мебели. «Эвакуированным» оккупанты запретили возвращаться в Токмак;
- войска страны-агрессора продолжают нести огромные потери на поле боя. В оккупированном Луганске помещения трех местных больниц оккупанты полностью переоборудовали под «военные госпитали» с ранеными легких и средних степеней тяжести;
- под предлогом «эвакуации» мирных жителей россияне продолжают вывозить награбленное из прифронтовых населенных пунктов в Запорожской области. Во временно захваченном Энергодаре российские оккупационные войска разграбили все медучреждения и вывезли медицинское оборудование во временно оккупированный Симферополь. Также оккупанты полностью разграбили предприятия в промышленной зоне рядом с Запорожской АЭС;
- авиация Сил обороны за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения оккупантов и их военной техники. Ракетные войска и артиллерия поразили зенитно-ракетный комплекс, два района сосредоточения оккупантов, склад топливно-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.
Заместительница министра обороны Анна Маляр в Telegram-канале подчеркнула, что за сутки защитники Украины не потеряли ни одной позиции в Бахмуте.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия потеряла 196 310 оккупантов, в том числе 690 — за последние сутки.