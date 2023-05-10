Силы обороны за сутки не потеряли ни одной позиции в Бахмуте — сводка

10 мая, 19:42
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Защитники Украины на учениях в Ровенской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Защитники Украины на учениях в Ровенской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 10 мая, на 441-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

  • за сутки российские оккупанты нанесли ракетный удар из С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области, нанесли 35 авиаударов и четыре раза вели обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям защитников Украины и населенным пунктам в Херсонской области. Пострадали гражданские, разрушены и повреждены частные дома и другая гражданская инфраструктура;
  • вероятность ракетных и авиаударов остается высокой по всей Украине;
  • основные усилия врага сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за сутки оккупанты более 30 раз атаковали на этих участках фронта. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку;
  • на Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования вражеских наступательных группировок;
  • на Купянском направлении российские оккупанты за сутки не наступали;
  • на Лиманском направлении россияне безуспешно наступали в районе Серебрянского лесничества;
  • на Бахмутском направлении войска страны-террориста России продолжают наступление, безуспешно пытались продвигаться в Бахмуте;
  • на Авдеевском направлении враг безуспешно наступал в районе Авдеевки;
  • на Марьинском направлении защитники Украины отразили многочисленные российские атаки в районе Марьинки;
  • на Шахтерском направлении за сутки оккупанты совершили провальное наступление в районе Новомихайловки;
  • на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают обороняться и наносить авиаудары и обстреливать населенные пункты;
  • жители временно захваченного Токмака Запорожской области, которых россияне «эвакуировали» в Бердянск, жалуются, что оказались в ужасных условиях, в помещениях без окон, света, теплой воды и мебели. «Эвакуированным» оккупанты запретили возвращаться в Токмак;
  • войска страны-агрессора продолжают нести огромные потери на поле боя. В оккупированном Луганске помещения трех местных больниц оккупанты полностью переоборудовали под «военные госпитали» с ранеными легких и средних степеней тяжести;
  • под предлогом «эвакуации» мирных жителей россияне продолжают вывозить награбленное из прифронтовых населенных пунктов в Запорожской области. Во временно захваченном Энергодаре российские оккупационные войска разграбили все медучреждения и вывезли медицинское оборудование во временно оккупированный Симферополь. Также оккупанты полностью разграбили предприятия в промышленной зоне рядом с Запорожской АЭС;
  • авиация Сил обороны за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения оккупантов и их военной техники. Ракетные войска и артиллерия поразили зенитно-ракетный комплекс, два района сосредоточения оккупантов, склад топливно-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Заместительница министра обороны Анна Маляр в Telegram-канале подчеркнула, что за сутки защитники Украины не потеряли ни одной позиции в Бахмуте.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия потеряла 196 310 оккупантов, в том числе 690 — за последние сутки.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Запорожская область Бердянск Бахмут Война России против Украины Генштаб ВСУ

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