Силы обороны за сутки не потеряли ни одной позиции в Бахмуте — сводка 10 мая, 19:42 Защитники Украины на учениях в Ровенской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 10 мая, на 441-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:



за сутки российские оккупанты нанесли ракетный удар из С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области, нанесли 35 авиаударов и четыре раза вели обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям защитников Украины и населенным пунктам в Херсонской области. Пострадали гражданские, разрушены и повреждены частные дома и другая гражданская инфраструктура;

вероятность ракетных и авиаударов остается высокой по всей Украине;

основные усилия врага сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за сутки оккупанты более 30 раз атаковали на этих участках фронта. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку;

на Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования вражеских наступательных группировок;

нет признаков формирования вражеских наступательных группировок; на Купянском направлении российские оккупанты за сутки не наступали;

российские оккупанты за сутки не наступали; на Лиманском направлении россияне безуспешно наступали в районе Серебрянского лесничества;

россияне безуспешно наступали в районе Серебрянского лесничества; на Бахмутском направлении войска страны-террориста России продолжают наступление, безуспешно пытались продвигаться в Бахмуте;

войска страны-террориста России продолжают наступление, безуспешно пытались продвигаться в Бахмуте; на Авдеевском направлении враг безуспешно наступал в районе Авдеевки;

враг безуспешно наступал в районе Авдеевки; на Марьинском направлении защитники Украины отразили многочисленные российские атаки в районе Марьинки;

защитники Украины отразили многочисленные российские атаки в районе Марьинки; на Шахтерском направлении за сутки оккупанты совершили провальное наступление в районе Новомихайловки;

за сутки оккупанты совершили провальное наступление в районе Новомихайловки; на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают обороняться и наносить авиаудары и обстреливать населенные пункты;

оккупанты продолжают обороняться и наносить авиаудары и обстреливать населенные пункты; жители временно захваченного Токмака Запорожской области, которых россияне « эвакуировали» в Бердянск, жалуются, что оказались в ужасных условиях, в помещениях без окон, света, теплой воды и мебели. «Эвакуированным» оккупанты запретили возвращаться в Токмак;

эвакуировали» в Бердянск, жалуются, что оказались в ужасных условиях, в помещениях без окон, света, теплой воды и мебели. «Эвакуированным» оккупанты запретили возвращаться в Токмак; войска страны-агрессора продолжают нести огромные потери на поле боя. В оккупированном Луганске помещения трех местных больниц оккупанты полностью переоборудовали под « военные госпитали» с ранеными легких и средних степеней тяжести;

военные госпитали» с ранеными легких и средних степеней тяжести; под предлогом « эвакуации» мирных жителей россияне продолжают вывозить награбленное из прифронтовых населенных пунктов в Запорожской области. Во временно захваченном Энергодаре российские оккупационные войска разграбили все медучреждения и вывезли медицинское оборудование во временно оккупированный Симферополь. Также оккупанты полностью разграбили предприятия в промышленной зоне рядом с Запорожской АЭС;

эвакуации» мирных жителей россияне продолжают вывозить награбленное из прифронтовых населенных пунктов в Запорожской области. Во временно захваченном Энергодаре российские оккупационные войска разграбили все медучреждения и вывезли медицинское оборудование во временно оккупированный Симферополь. Также оккупанты полностью разграбили предприятия в промышленной зоне рядом с Запорожской АЭС; авиация Сил обороны за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения оккупантов и их военной техники. Ракетные войска и артиллерия поразили зенитно-ракетный комплекс, два района сосредоточения оккупантов, склад топливно-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Заместительница министра обороны Анна Маляр в Telegram-канале подчеркнула, что за сутки защитники Украины не потеряли ни одной позиции в Бахмуте.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия потеряла 196 310 оккупантов, в том числе 690 — за последние сутки.