Бахмут вернется под контроль Украины: украинский разведчик назвал главное условие 5 июля, 12:05 Разрушенный российскими оккупантами Бахмут, 15 июня 2023 года (Фото:93-я бригада «Холодный Яр» / Handout via REUTERS)

Командир разведывательного подразделения Терра Николай Волохов предположил, что если динамика успешных действий Сил обороны Украины на Бахмутском направлении сохранится, город будет освобожден.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

«В течение последнего месяца [на Бахмутском направлении имеем] стабильные успехи в продвижении вперед: освобождение украинской земли от врага, отвоевывание того, что было потеряно. Начинаем заходить на те территории, которые мы изначально не контролировали. Поэтому в целом все довольно положительно и оптимистично», — сказал разведчик.

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Однако он подчеркнул, что пока рано говорить о какой-то победе.

Волохов также рассказал об изменении поведения россиян во время боевых действий на Бахмутском направлении, заявив, что оккупанты «вытягивают резервы»

«Характер столкновений — много пехотных боев, но в последнее время и с нашей, и с вражеской стороны привлекается много танков. Если до этого была только пехота, то сейчас враг активно показывает технику. Для нас это хороший знак, потому что это свидетельствует о том, что они не справляются и им надо вытягивать резервы», — заявил он.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявлял, что Россия стянула на Бахмутское направление до 50 тысяч оккупантов, среди которых нет боевиков ЧВК Вагнера, и более 300 танков.

В Министерстве обороны сообщили, что Силы обороны продолжают наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и имеют успехи, на последнем — продвинулись на 1300 метров.

Заместитель министра обороны Анна Маляр объясняла, что защитники Украины пока не заходили в Бахмут из-за особенностей этого направления, которые затрудняют его освобождение, — большое количество инженерных укреплений и опорных пунктов, которые временно заняли оккупанты.

Силы обороны начали наступление по нескольким направлениям на востоке 24 июня.