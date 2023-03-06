Данилов: Об окружении Бахмута речи не идет

6 марта, 22:03
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Алексей Данилов (Фото:ОП)

Алексей Данилов (Фото:ОП)

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что об окружении Бахмута Донецкой области на данный момент речи не идет.

«На сегодняшний день об окружении Бахмута речи не идет. Понимаем, что ситуация непростая и поэтому принимаются коллективные решения, что делать на том или ином направлении, как усиливать это направление», — сказал он в эфире телемарафона в понедельник, 6 марта.

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Данилов добавил, что вопрос обороны Бахмута обсуждался на Ставке верховного главнокомандующего.

«Сегодня по меньшей мере полтора часа было обсуждение всех нюансов», — отметил он.

Во время заседания Ставки главнокомандующего командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказались за продолжение обороны Бахмута.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорил, что украинские силы во время обороны Бахмута Донецкой области истощают личный состав и военную технику войск РФ, чтобы обеспечить успех будущего контрнаступления ВСУ.

https://www.youtube.com/embed/sK1IqEfMLjE
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   СНБО Донецкая область Российская агрессия Окружение Алексей Данилов

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