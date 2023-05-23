Защита Бахмута является успешной оборонительной операцией Украины — Данилов 23 мая, 19:01 Украинские военнослужащие наносят удар по российским оккупантам в Бахмуте (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Защита Бамута, которая продолжается уже десять месяцев, является успешной оборонительной операцией. В ее ходе враг потерял большое количество живой силы и техники.

Об этом в комментарии CNN заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он напомнил, что слова россиян о полной оккупации Бахмута являются ложными, поскольку часть города все еще находится под контролем Украины.

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По словам Данилова, решения о продолжении обороны Бахмута принимались на стратегическом уровне. Этот вопрос постоянно обсуждали на Ставке верховного главнокомандующего.

Секретарь СНБО подчеркнул, что на Бахмутском направлении было ликвидировано большое количество российских военнослужащих, причем не только наемников ЧВК «Вагнера», но и спецназа, ВДВ, представителей других родов войск. Также украинские защитники уничтожили огромное количество техники, а враг израсходовал там существенное количество боеприпасов.

«Это — наша стратегическая оборонительная операция, которая проходит для нас успешно, учитывая, что мы 10 месяцев удерживаем эту территорию, где мы каждый день их уничтожали. Они не могут взять Бахмут 10 месяцев. Чем они могут похвастаться?», — добавил Данилов.

20 мая главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о полном захвате его боевиками Бахмута Донецкой области. В ВСУ и Минобороны Украины опровергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

21 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные взяли Бахмут в полуокружение, продолжая сохранять контроль над частью города.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский также заявил, что Силы обороны контролируют незначительную часть Бахмута, продвигаются по флангам и приближаются к тактическому окружению города.

