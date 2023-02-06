Сырский о ситуации в Бахмуте: ВСУ используют все возможности, чтобы уничтожить лучшие подразделения противника 6 февраля, 12:33 Украинские военные держат оборону в Бахмуте, битва за город продолжается (Фото:Yan Dobronosov/Reuters)

Битва за Бахмут продолжается, а ВСУ используют все возможности, чтобы уничтожить лучшие подразделения войск РФ, заявил Командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский.

«Мы используем все возможности — как инженерные, так и естественные, чтобы уничтожать лучшие подразделения противника. Битва продолжается», — отметил он.

Сырский пояснил, что украинские военные готовили Бахмутский район и сам город к обороне заблаговременно, а сама местность не дает противнику возможности захватить населенный пункт.

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«Эта местность имеет определенные особенности рельефа. Город окружен господствующими высотами и холмами, которые сами по себе препятствуют врагу. Продуманная система инженерных заграждений, в сочетании с природным ландшафтом, превратили этот район в настоящую неприступную крепость, у стен которой нашла смерть не одна тысяча врагов», — резюмировал генерал.

Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои. Оккупанты пытаются захватить контроль над трассой Константиновка — Бахмут, но ВСУ оказывают мощное сопротивление.

По данным Минобороны, на прошлой неделе войска РФ бросили все свои силы на прорыв и окружение Бахмута.

Российские оккупанты обстреливают город из артиллерии и пытаются штурмовать его, неся значительные потери.



Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники не намерены сдавать город.



