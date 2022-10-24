За Бахмут будут очень серьезные и еще более жестокие бои, чем сейчас — Бутусов
Украинский военный держит танковый снаряд на позиции возле Бахмута, 4 октября (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ заявил, что за Бахмут Донецкой области будут серьезные и еще более жестокие бои, чем сейчас.
В интервью Радио НВ Бутусов отметил, что бои за город начались в мае, и сейчас «противник фактически в пригороде Бахмута».
«Существует реальная угроза того, что им удастся зацепиться за город и захватить его часть. Конечно, бои идут ожесточенные. Наши воины стараются сделать все, чтобы не уступить, даже при условии столь тотального, большого, многократного преимущества в боеприпасах. Но удерживать это очень тяжело», — сказал главред Цензор.НЕТ.
По его словам, город имеет стратегическое значение, и его захват создаст угрозу для Соледара и Северска.
«За Бахмут нас ожидают очень серьезные и еще более жестокие бои, чем сейчас», — подытожил Бутусов.
24 октября руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил на брифинге, что на Бахмутском направлении ситуация остается крайне напряженной, но враг отступает каждые сутки, неся потери в живой силе.
По данным заместительницы министра обороны Анны Маляр, кремлевский режим дал оккупантам приказ захватить Бахмут до конца октября.