За Бахмут будут очень серьезные и еще более жестокие бои, чем сейчас — Бутусов

24 октября, 18:47
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Украинский военный держит танковый снаряд на позиции возле Бахмута, 4 октября (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Украинский военный держит танковый снаряд на позиции возле Бахмута, 4 октября (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ заявил, что за Бахмут Донецкой области будут серьезные и еще более жестокие бои, чем сейчас.

В интервью Радио НВ Бутусов отметил, что бои за город начались в мае, и сейчас «противник фактически в пригороде Бахмута».

https://www.youtube.com/watch?v=Kq5MSS9T6Tc

«Существует реальная угроза того, что им удастся зацепиться за город и захватить его часть. Конечно, бои идут ожесточенные. Наши воины стараются сделать все, чтобы не уступить, даже при условии столь тотального, большого, многократного преимущества в боеприпасах. Но удерживать это очень тяжело», — сказал главред Цензор.НЕТ.

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По его словам, город имеет стратегическое значение, и его захват создаст угрозу для Соледара и Северска.

«За Бахмут нас ожидают очень серьезные и еще более жестокие бои, чем сейчас», — подытожил Бутусов.

24 октября руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил на брифинге, что на Бахмутском направлении ситуация остается крайне напряженной, но враг отступает каждые сутки, неся потери в живой силе.

По данным заместительницы министра обороны Анны Маляр, кремлевский режим дал оккупантам приказ захватить Бахмут до конца октября.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Донецкая область Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Юрий Бутусов Бахмут Радио НВ Война России против Украины

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