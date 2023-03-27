Битва за Авдеевку. Том Купер указал на новую угрозу для украинских сил в районе боев за город 27 марта, 12:53 Эксклюзив NV Жилой дом в Авдеевке, разрушенный российским ударом (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Австрийский военный аналитик Том Купер считает, что попытки большого российского наступления, которое оккупанты пытались вести зимой и в начале весны 2023, фактически завершились ничем. Впрочем, на отдельных участках фронта для ВСУ возникают новые риски — в частности, из-за опасности действий российской авиации.



Об этом Том Купер пишет в своей новой колонке.

«В целом, характеризуя „боооооольшое“ наступление Герасимова, я бы сказал, что с ним покончено — за исключением района Бахмута, где об успехах заявляют даже не Keystone cops (так автор называет Министерство обороны РФ — NV), а Пригожин и его ЧВК Вагнер. Этому наступлению не удалось достичь хоть сколько-нибудь устойчивых достижений. Наоборот, большая часть линии фронта находится именно там, где она пролегала еще в декабре», — пишет Купер.

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