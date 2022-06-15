В Харьковской области идут бои возле села Рубежное — Генштаб
Генштаб рассказал о ситуации на Харьковском направлении (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
На Харьковском направлении подразделения оккупантов при поддержке вертолетов армейской авиации пытались не допустить дальнейшего продвижения украинских войск к государственной границе.
Об этом сообщает Генштаб.
Армия РФ обстреляла гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Победа, Русская Лозовая, Старая Гнилица, Байрак, Верхний Салтов и Замуловка.
Захватчики авиаудара неподалеку от Мосьпанового.
Идут бои в районе села Рубежное.
Накануне сообщалось, что возле Изюма Харьковской области идут ожесточенные бои. Оккупанты сосредоточили около 25 БТГ.
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