Российские оккупационные войска продвинулись вблизи Константиновки Донецкой области и Зализнычного в Запорожской области. Об этом в субботу, 1 августа, сообщил аналитический проект DeepState.

«Враг продвинулся вблизи Константиновки и в Зализнычном», — говорится в сообщении.

Инфографика: DeepState

Инфографика: DeepState

20 июля тогдашний главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Константиновке находятся до 145 российских оккупантов. Он отметил, что Константиновское направление остается одним из самых горячих на всей линии фронта.

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Подразделения Сил обороны продолжают контрдиверсионные мероприятия в городе. По словам Сырского, для обнаружения и уничтожения российской пехоты и огневых позиций украинские военные проводят поисково-ударные действия, массированно применяя FPV-дроны и сбросы боеприпасов с БПЛА. За сутки, 18 июля, потери россиян в городе составили 21 человека убитыми и шестерых — ранеными. Было поражено шесть укрытий.

18 июля Военнослужащие Сил обороны провели зачистку центральной части. Константиновки Донецкой области. Над одним из зданий города установили государственный флаг Украины.