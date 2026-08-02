Россияне продвинулись возле Константиновки и в Запорожской области — DeepState

2 августа, 08:15
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Россияне продвинулись в двух областях (Фото: facebook.com/okPivden)

Россияне продвинулись в двух областях (Фото: facebook.com/okPivden)

Российские оккупационные войска продвинулись вблизи Константиновки Донецкой области и Зализнычного в Запорожской области. Об этом в субботу, 1 августа, сообщил аналитический проект DeepState.

«Враг продвинулся вблизи Константиновки и в Зализнычном», — говорится в сообщении.

DeepState
Инфографика: DeepState
DeepState
Инфографика: DeepState

20 июля тогдашний главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Константиновке находятся до 145 российских оккупантов. Он отметил, что Константиновское направление остается одним из самых горячих на всей линии фронта.

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Подразделения Сил обороны продолжают контрдиверсионные мероприятия в городе. По словам Сырского, для обнаружения и уничтожения российской пехоты и огневых позиций украинские военные проводят поисково-ударные действия, массированно применяя FPV-дроны и сбросы боеприпасов с БПЛА. За сутки, 18 июля, потери россиян в городе составили 21 человека убитыми и шестерых — ранеными. Было поражено шесть укрытий.

18 июля Военнослужащие Сил обороны провели зачистку центральной части. Константиновки Донецкой области. Над одним из зданий города установили государственный флаг Украины.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Донецкая область Запорожская область Константиновка Deep State

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