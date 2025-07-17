«У них есть две цели». РФ начала «большие и активные» боевые действия в Запорожской области: как это связано с переговорами в Стамбуле — Андрющенко

17 июля, 09:03
Военнослужащий 110-й отдельной бригады Сил ТрО ВСУ ведет огонь из гаубицы на передовой в Запорожской области (Фото: REUTERS/Stringer)

Что свидетельствует о том, что армия РФ собирается активизироваться на запорожском направлении, в эфире Radio NV рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Петр Андрющенко

руководитель Центра изучения оккупации

Во-первых, я думаю, все видят, что определенные активные боевые действия уже начались в районе Малиновки. Они не имеют успеха, но они есть. Это неподалеку от Гуляйполя.

В начале июня россияне, когда начали свою летнюю кампанию, в конце концов начали наступать на Запорожье. Они делали несколько попыток наступать именно в районе Гуляйполя. У них это не получилось. Наши Силы обороны изрядно им насыпали и отбросили. Поэтому они понемногу пробовали разные направления.

