Что свидетельствует о том, что армия РФ собирается активизироваться на запорожском направлении , в эфире Radio NV рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Петр Андрющенко руководитель Центра изучения оккупации

Во-первых, я думаю, все видят, что определенные активные боевые действия уже начались в районе Малиновки. Они не имеют успеха, но они есть. Это неподалеку от Гуляйполя.

Реклама

В начале июня россияне, когда начали свою летнюю кампанию, в конце концов начали наступать на Запорожье. Они делали несколько попыток наступать именно в районе Гуляйполя. У них это не получилось. Наши Силы обороны изрядно им насыпали и отбросили. Поэтому они понемногу пробовали разные направления.