«Идет позиционная борьба». Глава Запорожской ОВА рассказал о боях в регионе

23 июня, 13:13
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В Запорожской области идет позиционная борьба (Фото:Генштаб)

В Запорожской области идет позиционная борьба (Фото:Генштаб)

В Запорожской области каждый день происходят артиллерийские дуэли. Также оккупанты наносят удары авиацией, но наступления в этом направлении пока не ожидается.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

«В Запорожской области идет позиционная борьба. Военное командование сообщает о ежедневных артиллерийских дуэлях, авиаударах. Но продвижение войск, концентрации усилий или наступления на Запорожском направлении не наблюдается», — сообщил он.

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На временно оккупированных территориях и населенных пунктах на линии столкновения сохраняется сложная ситуация.

https://www.youtube.com/embed/TgljfY04OoM

«Сейчас там сложно, все об этом знают. У каждого города своя отдельная ситуация. В Бердянске нет газа, он был подключен к сетям Мариуполя. В некоторых городах на линии столкновения нет электроснабжения из-за обстрелов. Происходит постоянное давление со стороны оккупантов», — отметил Старух.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Война России против Украины

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