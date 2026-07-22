Россияне продвинулись возле Железнодорожного в Запорожской области — DeepState
Россияне продвинулись в Запорожской области (Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook)
Российские войска продвинулись в районе населенного пункта Железнодорожное (Пологовский район Запорожской области). Об этом в среду, 22 июля, сообщил проект DeepState.
«Враг продвинулся вблизи Железнодорожного», — говорится в сообщении.
20 июля 225-й отдельный штурмовой полк сообщил о взятии в плен 64 российских оккупантов, которые должны были незаметно проникнуть в тыл украинских позиций в Запорожской области.
Бойцы полка провели зачистку от проникших групп оккупантов в районах Тернуватого, Косовцевого, Рождественки, Верхней Терсы и Воздвижевки.
«Они должны были незаметно проникнуть в тыл украинских позиций. В бой не вступать. Искать экипажи БПЛА, собирать разведданные и устанавливать российские флаги для очередных пропагандистских роликов о „захваченных“ селах. Вместо этого они оказались в плену. Результат операции — 64 российских военнопленных», — сообщили военные.