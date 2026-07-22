Российские войска продвинулись в районе населенного пункта Железнодорожное (Пологовский район Запорожской области). Об этом в среду, 22 июля, сообщил проект DeepState.

«Враг продвинулся вблизи Железнодорожного», — говорится в сообщении.

Инфографика: DeepState

20 июля 225-й отдельный штурмовой полк сообщил о взятии в плен 64 российских оккупантов, которые должны были незаметно проникнуть в тыл украинских позиций в Запорожской области.

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Бойцы полка провели зачистку от проникших групп оккупантов в районах Тернуватого, Косовцевого, Рождественки, Верхней Терсы и Воздвижевки.

«Они должны были незаметно проникнуть в тыл украинских позиций. В бой не вступать. Искать экипажи БПЛА, собирать разведданные и устанавливать российские флаги для очередных пропагандистских роликов о „захваченных“ селах. Вместо этого они оказались в плену. Результат операции — 64 российских военнопленных», — сообщили военные.