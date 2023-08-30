Продвжение ВСУ в Запорожской области. Оккупанты опасаются перерезания важных дорог, «военкоры» РФ признали «опасную ситуацию» — ISW 30 августа, 11:28 Военнослужащий ВСУ на линии фронта в Запорожской области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/File Photo)

Дальнейшее продвижение ВСУ на востоке и западе Запорожской области спровоцировало волну беспокойства среди оккупантов, которые признают уязвимость своих отдельных линий обороны.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

В течение 29 августа ВСУ продвинулись на юг от Бахмута Донецкой области и на 5 км к юго-востоку от села Работино на западе Запорожской области. Об этом свидетельствуют геолоцированные кадры, опубликованные 29 августа. В Генштабе ВСУ сообщали, что украинские войска вели наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском (запад Запорожской области) направлениях. Кроме того, 28 августа представитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что ВСУ продолжают удерживать позиции в Работино и проводят разминирование территории. Штупун добавил, что украинские силы могут стянуть больше войск в район Работино и будут иметь больше возможностей для маневра. Он также подчеркнул, что Работино находится вблизи трассы на Токмак — важного для россиян логистического пути. Один из российских «военкоров» предположил, что российские войска продолжают перебрасывать в этот район значительное количество резервов, элементов ВДВ и термобарических артиллерийских систем ТОС-1. Это может свидетельствовать о том, что российские войска обеспокоены уязвимостью своих позиций в районе Работино, считают в ISW.

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В целом российские источники продолжают выражать обеспокоенность относительно уязвимости позиций оккупантов на востоке и на западе Запорожской области. Один из российских «военкоров» заявил, что ситуация вблизи Вербового (18 км к юго-западу от Орехова) является «очень опасной» для оккупантов. Аналогичные посты публикует и командир батальона Восток Александр Ходаковский, предатель Украины и бывший офицер СБУ, подразделение которого, вероятно, участвует в боях на границе Донецкой и Запорожской областей, Он заявил, что российские силы в его секторе ответственности «растянуты длинной дугой» вдоль линии фронта, испытывают трудности с переброской резервов и нехватку ресурсов. Ходаковский признает, что попытки Украины перекрыть российские транспортные пути еще больше усложнят ситуацию. В ISW отмечают, что жалобы Ходаковского и батальона Восток, вероятно, являются примерами жалоб командиров тактического уровня. Они сосредотачиваются на собственных локальных проблемах на том участке фронта, который сейчас является менее приоритетным для российских командующих, которые сосредотачивают усилия на западе Запорожской области.

Комментируя похорон Евгения Пригожина, в ISW предполагают, что он и Валерий Чекалов, руководитель логистических и безопасностных вопросов в ЧВК Вагнера, были похоронены 29 августа в Санкт-Петербурге на разных кладбищах, чтобы «предотвратить создание единого места паломничества, которое бы превратило погибших членов ЧВК Вагнера в „мучеников“». Пригожина и Чекалова похоронили соответственно на Пороховском и Северном кладбищах. Похороны были закрытым для общественности, российская полиция и подразделения Национальной гвардии (Росгвардии) охраняли эти локации.

Российские "военкоры" уже пятый день подряд обвиняют Минобороны РФ в попытках скрыть волну возмущения по поводу жестокого отношения российских командующих к одной из бригад Южного военного округа армии РФ, которая действует в оккупированной части Херсонской области Украины. Речь идет о 205-й отдельной мотострелковой бригаде. Аналитики ISW предполагают, что эти постоянные жалобы, вероятно, являются попыткой спровоцировать изменения командования в пользу нового назначения командующего ВДВ России генерал-полковника Михаила Теплинского, который, как сообщается, контролирует российские силы на юге Украины. Также эти жалобы, которые включают призывы к смене управления и командования на этом участке фронта, могут быть частью текущей кампании по дискредитации командующего Группой войск Днепр (Херсонская область), российского генерал-полковника Олега Макаревича. Такая кампания подчеркнула бы разногласия между различными фракциями в российском военном командовании, которые, вероятно, сохраняются и после мятежа Евгения Пригожина.

Аналитики ISW считают, что Министерство обороны России, возможно, возвращается к более ограниченному освещению войны в Украине, пытаясь подвергать цензуре жалобы, поступающие от оккупационных войск с линии фронта, и сообщения о прогрессе наступления ВСУ. Эксперты отмечают, что Минобороны РФ недавно изменило свой ежедневный стиль отчетности, чтобы уменьшить ежедневное количество информации о войне. Если раньше пресс-службы каждой российской группировки войск публиковали сводки, отличные от отчетов Минобороны России, то 29 августа они обнародовали текст, прямо скопированный из общей ежедневной сводки Минобороны — вместо собственных оригинальных отчетов. В ISW напоминают, что Министерство обороны России постоянно пыталось ввести такую информационную политику, которая бы предоставляла лишь крайне ограниченную информацию о событиях на линии фронта в течение всей войны.