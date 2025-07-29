«Планы оккупантов нам известны». Сырский посетил подразделения ВСУ, ведущие оборону на Запорожском направлении

Как сообщает главком ВСУ, в связи с активизацией оккупантов РФ, он отработал в подразделениях, которые ведут оборону в Запорожской области (Фото: t.me/osirskiy)

Главком ВСУ Александр Сырский совершил рабочую поездку в подразделения украинских войск, которые ведут оборону против российскихоккупантов на Запорожском направлении.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главкома ВСУ 29 июля.

«Держу под особым контролем ситуацию на угрожающих направлениях фронта. Одно из них — Запорожское. Боевых столкновений здесь сравнительно меньше, чем на других участках, однако противник интенсифицирует наступательные действия в районе населенного пункта Каменское, активно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, ударные дроны, малые штурмовые группы», — написал Сырский.

Как сообщает главком ВСУ, в связи с активизацией оккупантов он отработал в подразделениях, которые ведут оборону в Запорожской области.

«Планы российских оккупантов нам известны. С нашей стороны принимаются меры для улучшения взаимодействия воинских частей и усиления подразделений, чтобы обеспечить устойчивость обороны и не пустить врага на более близкое расстояние к Запорожью», — подытожил Сырский.

Фото: t.me/osirskiy

12 июля украинские военные нанесли точечный авиаудар по временной переправе, возведенной российскими оккупантами на захваченной территории Запорожской области. Вероятно, удар совершил истребитель МиГ-29.

19 июля Силы обороны смогли восстановить ряд позиций в районе города Орехов Запорожской области.

27 июля партизанское движение Атеш сообщило об успешной диверсии на железнодорожной линии на временно оккупированной территории Херсонской области (между населенными пунктами Сафоново и Новоалексеевка), которая парализовала железнодорожные поставки россиян на Запорожском направлении.