«Планы оккупантов нам известны». Сырский посетил подразделения ВСУ, ведущие оборону на Запорожском направлении

29 июля, 19:57
Как сообщает главком ВСУ, в связи с активизацией оккупантов РФ, он отработал в подразделениях, которые ведут оборону в Запорожской области (Фото: t.me/osirskiy)

Главком ВСУ Александр Сырский совершил рабочую поездку в подразделения украинских войск, которые ведут оборону против российскихоккупантов на Запорожском направлении.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главкома ВСУ 29 июля.

«Держу под особым контролем ситуацию на угрожающих направлениях фронта. Одно из них — Запорожское. Боевых столкновений здесь сравнительно меньше, чем на других участках, однако противник интенсифицирует наступательные действия в районе населенного пункта Каменское, активно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, ударные дроны, малые штурмовые группы», — написал Сырский.

Как сообщает главком ВСУ, в связи с активизацией оккупантов он отработал в подразделениях, которые ведут оборону в Запорожской области.

«Планы российских оккупантов нам известны. С нашей стороны принимаются меры для улучшения взаимодействия воинских частей и усиления подразделений, чтобы обеспечить устойчивость обороны и не пустить врага на более близкое расстояние к Запорожью», — подытожил Сырский.

t.me/osirskiy
Фото: t.me/osirskiy
Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Александр Сырский Война России против Украины Запорожская область

