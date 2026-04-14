В Силах обороны уточнили информацию о продвижении россиян в Сумской области

В Сумской области есть продвижение российских оккупантов, подтвердили в Силах обороны (Фото: REUTERS/Stringer)

В Сумской области российская армия продвинулась возле поселка Миропольское, продолжаются бои в районе Марьино.

Об этом рассказал спикер группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии Укринформу.

«По Миропольскому — да, есть продвижение», — сказал он.

В то же время Трегубов отметил, что российские оккупанты не добрались до села Новодмитровка.

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«В районе Марьино продолжаются бои, там по сути „синяк“ (серая зона — ред.)», — добавил спикер.

Ранее аналитический проект DeepState сообщил, что войска РФ продвинулись вблизи Миропольского, Марьино и Новодмитровки в Сумском районе.

13 апреля 14-й армейский корпус заявил, что Силы обороны Украины перешли на новые подготовленные рубежи в районе Миропольского, чтобы сохранить жизни бойцов.

В тот же день Трегубов отметил, что российские оккупанты усилили давление на Сумском направлении. По его словам, армия РФ пытается расширить зоны контроля в приграничных районах.

Командующий группировкой Объединенных сил Михаил Драпатий объяснял, что российские оккупационные войска хотят создать 20-километровую «буферную зону» вдоль границы в Сумской и Харьковской областях, поэтому захватывают приграничные села.