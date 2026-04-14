В Силах обороны уточнили информацию о продвижении россиян в Сумской области
В Сумской области есть продвижение российских оккупантов, подтвердили в Силах обороны (Фото: REUTERS/Stringer)
В Сумской области российская армия продвинулась возле поселка Миропольское, продолжаются бои в районе Марьино.
Об этом рассказал спикер группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии Укринформу.
«По Миропольскому — да, есть продвижение», — сказал он.
В то же время Трегубов отметил, что российские оккупанты не добрались до села Новодмитровка.
«В районе Марьино продолжаются бои, там по сути „синяк“ (серая зона — ред.)», — добавил спикер.
Ранее аналитический проект DeepState сообщил, что войска РФ продвинулись вблизи Миропольского, Марьино и Новодмитровки в Сумском районе.
13 апреля 14-й армейский корпус заявил, что Силы обороны Украины перешли на новые подготовленные рубежи в районе Миропольского, чтобы сохранить жизни бойцов.
В тот же день Трегубов отметил, что российские оккупанты усилили давление на Сумском направлении. По его словам, армия РФ пытается расширить зоны контроля в приграничных районах.
Командующий группировкой Объединенных сил Михаил Драпатий объяснял, что российские оккупационные войска хотят создать 20-километровую «буферную зону» вдоль границы в Сумской и Харьковской областях, поэтому захватывают приграничные села.