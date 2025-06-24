Оккупанты дезертируют в Сумской области, сообщили в Центре противодействия дезинформации (фото иллюстративное) (Фото: ГУР)

В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) сообщили, что на Сумщине , несмотря на приказы российских командиров штурмовикам постоянно идти вперед, российские военные бросают позиции из-за значительных потерь.

Директор ЦПД Андрей Коваленко заявил в Telegram, что в частности, известно о случаях дезертирства и на Курщине — в Льгове и Рыльске, куда россияне присылают пополнение.



По словам Коваленко, сложные бои на направлении продолжаются, но постоянные штурмы в приграничье с потерями на Сумщине у россиян и удачные действия Сил обороны существенно влияют на моральное состояние российских военных.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные за последнюю неделю продвинулись на 200−700 метров в районе Юнаковки Сумской области.

Сырский отметил, что российские войска пытаются создать «буферную зону» в приграничных районах Сумской области. В частности, враг активно штурмует позиции вблизи Юнаковки, а также пытается улучшить свое положение возле Андреевки и Алексеевки.

Силы обороны восстановили контроль над Андреевкой и в целом стабилизировали ситуацию на линии Кондратовка — Юнаковка, подчеркнул главнокомандующий.

Он также сообщил, что украинскими войсками на Сумском направлении руководит бригадный генерал Олег Апостол, который недавно занял должность командующего Десантно-штурмовых войск. По словам Сырского, Апостол «руководит достаточно удачно».