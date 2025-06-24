На Сумщине из-за больших потерь россияне бросают позиции — Центр противодействия дезинформации
Оккупанты дезертируют в Сумской области, сообщили в Центре противодействия дезинформации (фото иллюстративное) (Фото: ГУР)
В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) сообщили, что на Сумщине, несмотря на приказы российских командиров штурмовикам постоянно идти вперед, российские военные бросают позиции из-за значительных потерь.
Директор ЦПД Андрей Коваленко заявил в Telegram, что в частности, известно о случаях дезертирства и на Курщине — в Льгове и Рыльске, куда россияне присылают пополнение.
По словам Коваленко, сложные бои на направлении продолжаются, но постоянные штурмы в приграничье с потерями на Сумщине у россиян и удачные действия Сил обороны существенно влияют на моральное состояние российских военных.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные за последнюю неделю продвинулись на 200−700 метров в районе Юнаковки Сумской области.
Сырский отметил, что российские войска пытаются создать «буферную зону» в приграничных районах Сумской области. В частности, враг активно штурмует позиции вблизи Юнаковки, а также пытается улучшить свое положение возле Андреевки и Алексеевки.
Силы обороны восстановили контроль над Андреевкой и в целом стабилизировали ситуацию на линии Кондратовка — Юнаковка, подчеркнул главнокомандующий.
Он также сообщил, что украинскими войсками на Сумском направлении руководит бригадный генерал Олег Апостол, который недавно занял должность командующего Десантно-штурмовых войск. По словам Сырского, Апостол «руководит достаточно удачно».
14 июня президент Украины Владимир Зеленский уже сообщал об освобождении Андреевки.
20 июня российский диктатор Владимир Путин пригрозил, что оккупанты могут захватить украинский город Сумы, но «пока он не ставил такой задачи».
21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сумское направление остается одним из самых горячих на фронте — именно там фиксируется 23% всех российских ударов, в том числе с применением северокорейских ракет.
4 июня DeepState сообщил, что российские войска продолжают продвигаться в Сумской области благодаря большому количеству пехоты и ситуация является критической из-за вероятности российских обстрелов города Сумы FPV-дронами на оптоволокне.