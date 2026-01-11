Грабовское в Сумской области контролируют войска РФ, но Силы обороны не пускают их дальше — Госпогранслужба
Украинские военнослужащие наносят удары по российским оккупантам (Фото: REUTERS/Stringer)
Российские войска продолжают контролировать населенный пункт Грабовское в Сумской области, однако расширить зону боевых действий им не удалось.
Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини.
Демченко сообщил, что украинские военные активно наносят удары по противнику, чтобы уменьшить его численность и не дать продвигаться дальше.
В боях в Сумской области участвуют как операторы беспилотников, так и пехотные подразделения, которые вступают в стрелковые схватки с оккупантами.
«Если говорить о Сумской области и в том числе по направлению населенного пункта Варачино, там ранее противник таким же образом и пытался штурмовать, к примеру, позиции подразделений ГПСУ. Также он осуществлял подобные действия недавно и по направлению населенного пункта Мирополье», — отметил Демченко.
По его словам, благодаря действиям украинских военных россияне не смогли расширить свой контроль на других направлениях и сейчас удерживают отдельные позиции.
ГПСУ отмечает, что ситуация на Сумской области остается контролируемой, а украинские защитники продолжают наносить точечные удары по противнику, чтобы сдерживать его продвижение.
4 января начальник отдела коммуникаций Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские оккупанты осуществляют дистанционное минирование села Грабовское в Сумской области, чтобы предотвратить контратаки украинских военных.
21 декабря стало известно, что Силы обороны Украины отошли с нескольких позиций в районе Грабовского.
22 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты похитили 52 гражданских, а также взяли в плен 13 военнослужащих Сил обороны Украины в Грабовском.
23 декабря Виктор Трегубов сообщил, что в селе продолжаются бои, россияне закрепляются в южной части Грабовского, а украинские силы пытаются выбить их с занимаемых позиций.
Институт изучения войны (ISW) писал, что село Грабовское в Сумской области и село Сотницкий Казачок в Харьковской области стали новыми целями российских атак на до сих пор спокойных участках на границе Украины и России, однако пока это вряд ли свидетельствует о развертывании большого наземного наступления РФ на севере Украины.