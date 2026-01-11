Российские войска продолжают контролировать населенный пункт Грабовское в Сумской области , однако расширить зону боевых действий им не удалось.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини.

Демченко сообщил, что украинские военные активно наносят удары по противнику, чтобы уменьшить его численность и не дать продвигаться дальше.

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В боях в Сумской области участвуют как операторы беспилотников, так и пехотные подразделения, которые вступают в стрелковые схватки с оккупантами.

«Если говорить о Сумской области и в том числе по направлению населенного пункта Варачино, там ранее противник таким же образом и пытался штурмовать, к примеру, позиции подразделений ГПСУ. Также он осуществлял подобные действия недавно и по направлению населенного пункта Мирополье», — отметил Демченко.

По его словам, благодаря действиям украинских военных россияне не смогли расширить свой контроль на других направлениях и сейчас удерживают отдельные позиции.

ГПСУ отмечает, что ситуация на Сумской области остается контролируемой, а украинские защитники продолжают наносить точечные удары по противнику, чтобы сдерживать его продвижение.

4 января начальник отдела коммуникаций Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские оккупанты осуществляют дистанционное минирование села Грабовское в Сумской области, чтобы предотвратить контратаки украинских военных.

21 декабря стало известно, что Силы обороны Украины отошли с нескольких позиций в районе Грабовского.

22 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты похитили 52 гражданских, а также взяли в плен 13 военнослужащих Сил обороны Украины в Грабовском.

23 декабря Виктор Трегубов сообщил, что в селе продолжаются бои, россияне закрепляются в южной части Грабовского, а украинские силы пытаются выбить их с занимаемых позиций.

Институт изучения войны (ISW) писал, что село Грабовское в Сумской области и село Сотницкий Казачок в Харьковской области стали новыми целями российских атак на до сих пор спокойных участках на границе Украины и России, однако пока это вряд ли свидетельствует о развертывании большого наземного наступления РФ на севере Украины.