Информация об оккупации россиянами села Андреевка Сумской области не соответствует действительности. Об этом в четверг, 8 января, сообщил центр коммуникаций группировки войск Курск.

По словам военных, еще с вечера вторника россияне прибегли к массированному и комбинированному штурму позиций 71-й отдельной аэромобильной бригады 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск между Андреевкой и Алексеевкой на Сумщине.

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«Пять вражеских групп пытались приблизиться к линии обороны, однако наши десантники испортили Рождество оккупантам по их стилю. Впоследствии еще более десятка россиян решили повторить старый трюк с газовой трубой, — для них это закончилось трагически. Наконец, бросились напролом на квадроциклах, заходя одновременно с другой стороны пехотой», — говорится в сообщении.

В группировке сообщили, что украинские военные уничтожили дронами и артиллерией обе группы оккупантов. Россияне потеряли убитыми 42 военнослужащих.

«Эти эпизоды являются лучшим ответом на распространяемые слухи об очередной оккупации россиянами Андреевки», — говорится в сообщении.

7 января проект DeepState сообщил, что россияне оккупировали Андреевку Сумской области и Новомарково Донецкой области.

Ранее в DeepState заявили, что россияне в Сумской области оккупировали село Новониколаевка, а также продвинулись вблизи Варачино и Грабовского.

21 декабря 2025 года стало известно, что Силы обороны Украины отошли с нескольких позиций в районе села Грабовское Сумской области, откуда россияне вывезли более 50 гражданских людей.

23 декабря начальник отдела коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что в селе продолжаются бои, россияне закрепляются в южной части Грабовского, а украинские силы пытаются выбить их с занимаемых позиций.

4 января он отметил, что армия РФ осуществляет дистанционное минирование Грабовского, чтобы предотвратить контратаки украинских военных.