Армия РФ продолжает штурм Северодонецка, ВСУ наносят оккупантам потери — Генштаб 7 июня, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные наносят захватчикам потери (Фото:Генштаб)

На Донецком направлении кроме артиллерийских обстрелов оккупанты нанесли авиаудары из самолетов и вертолетов. Основные усилия агрессор сосредоточил на Северодонецком и Бахмутском направлениях.



Об этом сообщает Генштаб.

На Лиманском направлении активных боевых действий российские оккупационные войска не вели. Нанесли ракетный удар по населенному пункту Николаевка в 4 км к востоку от Славянска.

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Армия РФ продолжает штурм города Северодонецк, боевые действия продолжаются. Украинские военные наносят противнику потери.

На Бахмутском направлении украинские войска успешно противодействовали и отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Нагорное, Берестово, Криничное, Роты.

В целях усиления группировки на направлениях Попасная, Николаевка оккупанты осуществляют передислокацию подразделений.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики активных боевых действий не вели.

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