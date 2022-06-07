Армия РФ продолжает штурм Северодонецка, ВСУ наносят оккупантам потери — Генштаб

7 июня, 08:00
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Украинские военные наносят захватчикам потери (Фото:Генштаб)

Украинские военные наносят захватчикам потери (Фото:Генштаб)

На Донецком направлении кроме артиллерийских обстрелов оккупанты нанесли авиаудары из самолетов и вертолетов. Основные усилия агрессор сосредоточил на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщает Генштаб.

На Лиманском направлении активных боевых действий российские оккупационные войска не вели. Нанесли ракетный удар по населенному пункту Николаевка в 4 км к востоку от Славянска.

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Армия РФ продолжает штурм города Северодонецк, боевые действия продолжаются. Украинские военные наносят противнику потери.

На Бахмутском направлении украинские войска успешно противодействовали и отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Нагорное, Берестово, Криничное, Роты.

В целях усиления группировки на направлениях Попасная, Николаевка оккупанты осуществляют передислокацию подразделений.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики активных боевых действий не вели.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Генштаб Северодонецк Война России против Украины

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