В октябре уничтожено почти 300 оккупантов. В 7-м корпусе ДШВ рассказали о боевой ситуации в районе Покровска

В полосе обороны 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск сложной остается ситуация к югу от Покровска (Фото: t.me/corps7DSHV)

Бойцы Силобороны блокируют попытки российских оккупантов продвинуться на различных участках полосы обороны Покровской агломерации. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

«В полосе обороны 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск началась стабилизация оперативной обстановки Привлекаются дополнительные силы и средства для минимизации последствий инфильтрации оккупантов. Блокируются попытки врага продвинуться на различных участках полосы обороны Покровской агломерации. Организована работа по поиску и уничтожению групп противника, которым удалось проникнуть в боевые порядки подчиненных подразделений», — заявили в подразделении.

Реклама

Кроме того, в полосе обороны 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск самой сложной остается ситуация к югу от Покровска.

«Вражеские группы планируют расширить Звировский выступ. Однако в настоящее время в этом секторе [враг] осуществляет ротацию своих сил вследствие потерь. Противник пытается продвигаться к западу от Покровска и имеет очевидное намерение выйти на северо-западные окраины города. Характер действий противника свидетельствует о подготовке оккупантов усилить наступление и к югу и юго-востоку от Покровска, чтобы закрепиться в небольших населенных пунктах агломерации», — заявили в пресс-службе.

В целом с начала октября защитники Покровска уничтожили около 300 оккупантов, еще более 150 — ранены. Также Силы обороны сбили и «приземлили» более 1100 беспилотников различных типов, подытожили представители 7-го корпуса ДШВ.

Ситуация под Покровском — что известно

18 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные осуществляют контрнаступательную операцию в Донецкой области, в частности, в районах Покровска и Доброполья. 20 сентября президент сообщил, что в районах Доброполья и Покровска около 330 км под контролем ВСУ, 160 км — освобождены и более 170 км — зачищены от оккупантов.

26 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Покровском направлении российские войска оказались в ловушке — в своеобразном «мешке».

7 октября Институт изучения войны сообщил об аномально высоких потерях РФ на поле боя — соотношение убитых к раненым составляет 1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3. Самые высокие потери РФ фиксируются на Покровском, Купянском и Лиманском направлениях.

8 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты получили приказы проводить штурмы украинских позиций на Покровском направлении любой ценой — из-за чего уровень российских потерь там значительно вырос.

По данным главы украинского государства, военные Центра спецопераций А СБУ, которые активно действуют под Покровском, ежедневно уничтожают примерно 100 оккупантов, без учета работы других подразделений Сил обороны.