Россия перебросила отступивших из Херсона десантников в район Кременной — британская разведка 12 января, 09:27 РФ передислоцировала своих десантников на Донбасс (Фото:Sergey Pivovarov/File Photo/Reuters)

Россия перебросила своих десантников, которые отступили из Херсона в ноябре, в район Кременной Луганской области.

Об этом сообщили в сводке Минобороны Британии в Twitter.

По данным британской разведки, с начала текущего года командование оккупационными войсками РФ, вероятно, выделило части 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ для усиления линии фронта в Кременной. Это произошло после оценки того, что этот сектор оказался значительно уязвимыми для армии РФ.

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До ноября 2022 года РФ задействовала почти все силы ВДВ в качестве войск для удержания линии фронта в районе Херсона.

На данный момент десантников, передислоцированных на Донбасс и частично в южные регионы, пытаются использовать «в большей степени в соответствии с их предполагаемой доктринальной ролью относительно элитных сил быстрого реагирования».

В Минобороны Британии также напомнили, что последние дни тяжелые бои идут в районе Кременной, а также в районе Соледара Донецкой области.

6 января глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что украинские силы продвигаются по направлению Сватово — Кременная, но ситуация осложняется тем, что территория плотно заминирована.

По данным NYT, в последнее время на этом направлении наблюдаются существенные успехи защитников Украины, которые могут привести к деоккупации Кременной и взятию под контроль основных дорог, ведущих на Северодонецк и Лисичанск.