«Ситуация сложная и динамичная». В Генштабе ВСУ опровергли утверждение россиян о блокировании Сил обороны в Покровске

По словам представителей Генштаба ВСУ, в Покровске ситуация остается сложной и динамичной (Фото: www.facebook.com/GeneralStaff.ua)

Российские оккупанты не добились блокирования подразделений Сил обороны в Покровске , а утверждения пропаганды РФ о боевой ситуации в городе не соответствуют действительности.

Об этом 20 октября сообщили в Генеральном штабе ЗСУ.

По словам украинских офицеров, в Покровске ситуация остается сложной и динамичной.

«Оккупационная армия противника действительно усиливает давление на Покровском направлении, в частности в районе Покровско-Мирноградской агломерации. … Отдельные группы вражеской пехоты проникают в город Покровск и пытаются перемещаться и накапливаться в этом населенном пункте», — заявили в Генштабе ВСУ.

Как уточнили украинские офицеры, в Покровске на данным момент проводятся ударно-поисковые действия.

«Вражеские подразделения и отдельные пехотинцы уничтожаются нашими воинами. Наращиваются силы и средства для поиска и уничтожения противника, в частности увеличивается количество средств беспилотных систем», — заявили в Генштабе ВСУ.

По информации украинских офицеров, только за 29 октября бойцы из состава 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ ликвидировали непосредственно в Покровске 13 оккупантов.

«Четверо из них — у стелы, что на въезде в город в северо-западной части. Логистика в город затруднена из-за вражеских FPV, однако не прервана. Используются различные средства противодействия, защиты и поддержки логистических путей. Силы обороны Украины продолжают зачистку Покровска от российских захватчиков», — подытожили в Генштабе ВСУ.

Фото: t.me/GeneralStaffZSU

Ранее 30 октября после визита на Покровское направление главком ВСУ Александр Сырский опроверг российские заявления о «блокировании» военных Сил обороны Украины в Покровске и в Купянске.

При этом главком ВСУ признал, что ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации сложная, поскольку российские оккупанты наращивают активность.

29 октября российский диктатор Владимир Путин соврал, что ВСУ «заблокированы и окружены» в Покровске и Купянске, и заявил о готовности прекратить огонь на этих участках для визита СМИ.

Группировка объединенных сил впоследствии сообщила, что в районе Купянска Харьковской области продолжаются ожесточенные бои, но ни о каком «окружении» украинских войск речь не идет.

Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день в вечернем обращении заявил о сложной ситуации в Покровске и непростой — в Купянске.

Проект DeepState ранее писал, что ситуация в Покровске «на грани критической и продолжает ухудшаться». По данным аналитиков, в город проникли сотни российских оккупантов, которые смогли сломать логистику в направлении Мирнограда. Покровск, по данным DeepState, является «большой серой зоной» — к югу от железной дороги стоят украинские позиции, а на севере действуют российские оккупанты.