«Будем работать с ними жестче». Оккупанты обстреливали Николаев хаотичным огнем, есть раненые — Виталий Ким 12 марта, 09:01 Цей матеріал також доступний українською Виталий Ким обещает «жестче работать» с российскими оккупантами (Фото:Генштаб)

В Николаеве в результате обстрелов российских оккупантов пострадали два человека, предварительно жертв нет.

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, оккупанты открыли по городу беспорядочный хаотичный огонь. Под обстрелы попали больница, интернат и котельная.

Он отметил, что россияне меняют тактику: «Размещаются в селах, квартируются в сельских школах, в домах. Мы не можем накрывать их в ответ ».

«Теперь правил нет, будем работать с ними жестче», — подчеркнул Ким.

Ранее Госпогранслужба сообщала, что утром в Николаеве идут ожесточенные бои и опубликовали соответствующие видео.

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