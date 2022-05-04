Защитники Мариуполя вышли на связь, оккупанты прорвались на Азовсталь — Арахамия

4 мая, 19:54
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Завод Азовсталь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Завод Азовсталь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что защитники Мариуполя, заблокированные на заводе Азовсталь, вышли на связь, а оккупанты прорвались на территорию предприятия.

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«Второй день продолжаются попытки штурма завода. Российские войска на территории Азовстали уже находятся», — отметил Арахамия со ссылкой на слова командира полка «Азов» в комментарии Радио.Свобода.

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Подробностей Арахамия не сообщил.

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Ранее Украинская правда со ссылкой на источник сообщила, что 4 мая российским оккупантам удалось прорваться на территорию Азовстали.

Также мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что с защитниками города на заводе Азовсталь нет связи.

В результате попыток штурма россиянами Азовстали и бомбардировок завода ночью 3 мая погибли две гражданские женщины. Россияне продолжали наносить массированные удары по территории Азовстали, зная, что там находятся мирные жители.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Война в Украине партия Слуга народа Давид Арахамия

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