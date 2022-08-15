ВСУ обезвредили разведгруппу войск РФ, отразив восемь атак оккупантов в Луганской области — Гайдай 15 августа, 08:34 ВСУ держат оборону на амингранице Луганской и Донецкой областей (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

За минувшие сутки ВСУ обезвредили разведгруппу российских оккупантов и успешно отразили восемь вражеских атак в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, оккупанты все чаще пытаются провести разведку переднего края обороны ВСУ в регионе.

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На линии фронта россияне активнее применяют штурмовую и армейскую авиацию — с воздуха были обстреляны три населенных пункта.

Оккупанты также выпустили семь ракет.

«Ночью семь раз работала ствольная артиллерия врага. Четыре раза россияне обстреливали города и села из реактивных систем залпового огня, шесть из минометов. Совершены четыре танковых наступления. 14 августа восемь вражеских атак были успешно отражены. Разведгруппу россиян наши военные обезвредили», — резюмировал Гайдай.

Войска РФ уже больше месяца пытаются выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. ВСУ держат оборону в двух населенных пунктах Луганской области.

Гайдай сообщил, что существенное преимущество в оружии не обеспечивает российским оккупантам ожидаемого прогресса в наступлении на Донбассе.

Войска РФ уже несколько месяцев не могут захватить последние километры региона. При этом они выжигают землю, полностью уничтожая населенные пункты.

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