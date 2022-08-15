ВСУ обезвредили разведгруппу войск РФ, отразив восемь атак оккупантов в Луганской области — Гайдай
ВСУ держат оборону на амингранице Луганской и Донецкой областей (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)
За минувшие сутки ВСУ обезвредили разведгруппу российских оккупантов и успешно отразили восемь вражеских атак в Луганской области.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.
По его словам, оккупанты все чаще пытаются провести разведку переднего края обороны ВСУ в регионе.
На линии фронта россияне активнее применяют штурмовую и армейскую авиацию — с воздуха были обстреляны три населенных пункта.
Оккупанты также выпустили семь ракет.
«Ночью семь раз работала ствольная артиллерия врага. Четыре раза россияне обстреливали города и села из реактивных систем залпового огня, шесть из минометов. Совершены четыре танковых наступления. 14 августа восемь вражеских атак были успешно отражены. Разведгруппу россиян наши военные обезвредили», — резюмировал Гайдай.
Войска РФ уже больше месяца пытаются выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. ВСУ держат оборону в двух населенных пунктах Луганской области.
Гайдай сообщил, что существенное преимущество в оружии не обеспечивает российским оккупантам ожидаемого прогресса в наступлении на Донбассе.
Войска РФ уже несколько месяцев не могут захватить последние километры региона. При этом они выжигают землю, полностью уничтожая населенные пункты.
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